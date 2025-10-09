Topul celor mai tinere echipe din SuperLiga. Surpriză totală pe primul loc. Cum arată clasamentul și de ce FCSB are printre cele mai ridicate medii de vârstă din Europa League

La nivel de top 5 campionate din Europa și cupe europene, trendul este cât se poate de clar. Se mizează din ce în ce mai mult pe jucători tineri, a căror valoare poate exploda rapid. O tendință pe care foarte puține echipe din România o respectă, iar senzația e că tocmai acelea au din ce în ce mai mult succes. FANATIK a analizat media de vârstă a cluburilor din SuperLiga și cum stăm în raport cu ceea ce se caută în Europa și a descoperit că Rapid stă cel mai bine.

Rapid, pe locul 1 în clasamentul celor mai tinere echipe din sezonul 2025-2026. Ce medie de vârstă au jucătorii folosiți de Constantin Gâlcă

Rapid este echipa care a folosit cei mai tineri jucători în primele 12 etape din SuperLiga. Media de vârstă a echipei pregătite de Constantin Gâlcă este de fix 26 de ani. Paradoxal, giuleștenii au reușit să fie primii în top, în ciuda faptului că media de jucători U21 folosiți nu este foarte mare, doar 10 la sută. Dar Costel Gâlcă este cel care s-a bazat cel mai puțin pe jucători trecuți de 30 de ani.

De altfel, Rapid are în lot doar doi jucători de 30+ ani. Este vorba de Elvir Koljic, care a împlinit 30 de ani în iulie, și Cristopher Braun, care a împlinit 34 de ani în aceeași lună. Mai trebuie spus că aproape jumătate dintre jucătorii folosiți de Rapid în acest sezon, 40,6, sunt din intervalul de vârstă 22-25 de ani.

Ce jucători a transferat Rapidul în ultimul an și câți bani a plătit Dan Șucu

Media de vârstă a lotului Rapidului a scăzut foarte mult în ultimele sezoane și datorită transferurilor efectuate. Media vârstei jucătorilor transferați de Rapid în ultimul sezon este 22 de ani. Este adevărat că unii dintre acești jucători sunt mai degrabă proiecții de viitor ale giuleștenilor, cum ar fi cazul lui Raul Stanciu, 18 ani, venit de la academia lui Lecce, pentru 100.000 euro, care între timp a fost împrumutat la Tunari.

Drilon Hazrollaj, 21 de ani, este cel mai scump transfer realizat de Dan Șucu la Rapid în această vară. 900.000 de euro achitați celor de la FC Malisheva. Internațional de tineret pentru Kosovo, Hazrollaj a jucat puțin în acest sezon și este accidentat. Au mai venit Antoine Baroan, 25 de ani, pentru 400.000 de euro, și Kader Keita, 24 de ani, 200.000 euro. Plus Lars Kramer (25 ani) și Leo Bolgado (27), veniți gratis.

Rapid, cel mai bun start de campionat din ultimii ani. Ce rezultate au obținut giuleștenii

de la revenirea în SuperLiga și este pe locul 2 în clasament, cu 25 de puncte după 12 etape. La egalitate cu liderul FC Botoșani. O altă dovadă că întinerirea lotului este cea mai bună soluție. De altfel, primele 4 clasate din SuperLiga sunt exact echipele care au folosit jucători cu cea mai mică de vârstă. FC Botoșani, liderul la zi, ar fi pe 4 în ierarhia vârstei.

Dinamo și Universitatea Craiova completează podiumul celor mai tinere echipe din SuperLiga

Dinamo și Universitatea Craiova sunt pe locurile 2 și 3 în topul celor mai tinere echipe din acest sezon din SuperLiga. Media de vârstă a câinilor este 26,71. Cu 21,3% jucători U21 folosiți, de departe cel mai bun capitol din SuperLiga la acest capitol. Doar că Dinamo a avut foarte puțini jucători din categoria 22-25, doar 14,7.

Media de vârstă la Universitatea Craiova este 26,81. Puțini jucători peste 30 de ani folosiți, 19,2 la sută, dar cu cei mai mulți din categoria 26-29, 34,9 procente. Sunt 32,5 procente la categoria 22-25 între jucătorii folosiți de Mirel Rădoi. Iar la U21, procentajul oltenilor este 13,4. Pe locul 5 în clasamentul celor mai tinere echipe este CFR Cluj, 27,40 media de vârstă.

Pe ce loc este FCSB în ierarhia celor mai tinere echipe. Campioana s-a bazat cel mai mult pe jucători peste 30 de ani

În trecut, FCSB era printre echipele care se bazau pe cei mai mulți jucători tineri din SuperLiga. Între timp, media de vârstă a echipei lui Charalambous a crescut considerabil și a ajuns la 27,43. Transferurile realizate în această vară au contribuit la creșterea mediei. Au venit jucători ca Alibec, Thiam și Graovac, toți din categoria 30+.

De altfel, cei mai mulți jucători folosiți de FCSB ar fi din categoria 30+, cu un procentaj de 39,2. Ar fi apoi jucători din categoria 22-25 de ani, un procentaj de 31,4 la sută. Din categoria U21, Elias Charalambous a folosit un procent de 12,4 la sută. Iar jucători din categoria 26-29 doar 17 la sută. Farul este singura care are mai puțini jucători 26-29 ani folosiți, 7,5 la sută.

Care sunt cele mai bătrâne echipe din acest sezon din SuperLiga

Universitatea Cluj este cea mai bătrână echipă din acest sezon de SuperLiga. Media de vârstă este 29,50. 88,5 la sută dintre jucătorii folosiți de Ovidiu Sabău sunt trecuți de 26 de ani. Doar 9,4% sunt de U21 și de departe cel mai mic procent din toată liga la jucători de 22-25 de ani, 2,1 la sută. U Cluj are și un start dezamăgitor de sezon.

Între cele mai bătrâne echipe din SuperLiga sunt și alte echipe cu rezultate modeste în startul de sezon. Metaloglobus este a doua cea mai bătrână, cu media de vârstă 29,03. Iar locurile 3 și 4 în această categorie sunt Csikszereda și Petrolul, cu medii 28,72, respectiv 28,56. Marea surpriză este că Farul este acum echipa care a folosit cel mai mult jucători 30+, cu o medie de 47,5.

Regula U21, criticată de majoritatea echipelor din SuperLiga

în SuperLiga. Majoritatea echipelor nu vor să fie obligate să utilizeze un jucător U21 în permanență. Gigi Becali a fost printre cei care au criticat cel mai mult această regulă. Inclusiv cei de la CFR Cluj au fost foarte vehemenți și au cerut și ei eliminarea regulii U21.

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, e cea mai bătrână din Serie A și din Champions League

Spre deosebire de România, unde majoritatea antrenorilor evită să folosească jucători U21, multe dintre echipele de top ale Europei au media de vârstă din ce în ce mai mică. Excepție face o echipă pregătită tot de un antrenor român. Cu o medie de vârstă de 28,5, Inter Milano este cea mai bătrână echipă din Serie A și din Champions League.

Cristi Chivu chiar a remarcat această problemă încă de la începutul mandatului său, în condițiile în care Simone Inzaghi, fostul antrenor, miza pe mulți jucători trecuți de 30 de ani. Chivu a făcut unele eforturi pentru a scădea media de vârstă la Inter, dar cu siguranță mai are foarte mult de lucru. Napoli are a doua cea mai bătrână echipă din Serie A, medie de vârstă de 28,2 ani. Iar Parma este cea mai tânără, cu media de 24 ani.

Chelsea, cea mai tânără echipă din Premier League! Record incredibil al lui Maresca

Media de vârstă în Premier League a scăzut mult în ultimii ani, iar echipele de top au început să folosească tot mai mulți jucători U21. Chelsea, echipă care pare pregătită să se lupte la titlu în acest sezon, este cea mai tânără din prima ligă engleză, cu medie 23,4 ani. Liverpool și Arsenal sunt și ele în prima jumătate între cele mai tinere echipe, ambele cu media de vârstă 25,7.

Real Madrid și Barcelona, medie de vârstă mai mică decât toate echipele din SuperLiga

Nu este deloc o surpriză că FC Barcelona este cea mai tânără echipă din La Liga. Media de vârstă a catalanilor este 25,5 ani. Mai degrabă surprinzător este că și rivala Real Madrid s-a apropiat din acest punct de vedere. Medie de vârstă de 25,9 ani pentru „galactici”, locul 3 în Spania din acest punct de vedere. Real Sociedad este între cei doi granzi, locul 2.

Cum stau Bayern Munchen și Borussia Dortmund, forțele din Bundesliga, în clasamentul celor mai tinere echipe

Bundesliga a fost ani la rând o ligă în care se promovau foarte mulți jucători tineri. Dar a scăzut din acest punct de vedere. Mai ales în condițiile în care echipele de top mizează mai degrabă pe jucători experimentați. Media de vârstă la Bayern Munchen este 26,6 ani, a doua cea mai bătrână după Freiburg. Iar Borussia Dortmund are a șasea cea mai ridicată medie de vârstă. Stuttgart, cu medie 24,5 ani, are cel mai tânăr lot.

PSG, deținătoarea Champions League, printre cele mai tinere echipe din Ligue 1 și chiar din Europa

Ligue 1 a devenit campionatul care promovează cei mai mulți jucători tineri. Media de vârstă a primei ligi franceze este 25,1 ani. Iar PSG, campioana en-titre și deținătoarea Champions League, este a treia în acest top cu o medie de 23,6 ani. Doar Strasbourg (22,5) și Auxerre (23,5) stau mai bine decât formația lui Luis Enrique.

Care este cea mai tânără echipă din această ediție de Champions League

Deși are mulți jucători de top din La Masia, FC Barcelona este doar locul 13 în topul celor mai tinere echipe din Champions League. Din totalul de 36. Pe primul loc este Chelsea, urmată de Club Brugge și PSG. Benfica și Ajax, și ele având academii cu tradiție, sunt pe locurile 4 și 5 în topul celor mai tinere echipe.

La polul opus este Inter Milano, cea mai bătrână echipă, urmată de Napoli, rivala din Serie A. Top 5 cele mai bătrâne echipe este completat de englezii de la Newcastle, azerii de la Qarabag, și spaniolii lui Diego Simeone, Atletico Madrid.

FCSB, a cincea cea mai bătrână echipă din acest sezon de Europa League

Dovadă că echipele din România au o problemă în ceea ce înseamnă media de vârstă este și situația în care se află FCSB. Echipa lui Elias Charalambous este a 5-a cea mai bătrână din actuala ediție a fazei ligii din Europa League. Doar Real Betis, Ferencvaros, Panathinaikos și Aston Villa au loturi cu medie de vârstă mai mare.

Iar cea mai tânără echipă din Europa League este Red Bull Salzburg, cu o medie de vârstă de 22,6 ani. Iar pe locul 2 la acest capitol este o viitoare adversară a celor de la FCSB, FC Basel, cu 23,8, la egalitate cu austriecii de la Sturm Graz.

Pe ce loc e Universitatea Craiova în topul celor mai tinere echipe din Conference League

Pe podium între cele mai tinere echipe din SuperLiga, Universitatea Craiova este în a doua jumătate a aceluiași clasament din Conference League. Doar locul 21 pentru olteni. Strasbourg, Șahtar Donețk și Shelbourne sunt top 3 echipe cu cea mai scăzută medie de vârstă din competiție. În vreme ce Rayo Vallecano, Lincoln Red Imps și AEK Atena au, în această ordine, cele mai bătrâne loturi.