Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv

Adrian Rus nu poate evolua în finala Cupei dintre U Cluj și Universitatea Craiova. FANATIK a aflat cine îi va lua locul în primul 11 al oltenilor. Ce a spus Marius Șumudică despre fundașii lui Filipe Coelho.
Mihai Dragomir
12.05.2026 | 12:29
Miercuri, 13 mai, U Cluj și Universitatea Craiova vor disputa la Sibiu finala Cupei României din acest sezon. Oltenii nu se vor putea baza pe Adrian Rus, om de bază în apărare. FANATIK a aflat cine va intra în primul 11, iar Marius Șumudică a făcut o analiză în direct asupra compartimentului defensiv al formației pregătite de portughezul Filipe Coelho.

Cine joacă în locul lui Adi Rus în U Cluj – Universitatea Craiova din finala Cupei României

Primul meci dintre cele două „Universități” va fi cel din finala Cupei României. Miercuri, de la ora 20:00, Cristiano Bergodi și Filipe Coelho sunt gata să dea totul pentru a obține primul trofeu important al anului și o adevărată lovitură înaintea meciului crucial din campionat. Din păcate pentru olteni, ei nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători din defensivă. Adrian Rus a încasat cartonaș galben atât în sferturi, cu CFR Cluj, cât și în semifinale, contra lui Dinamo, când a marcat și și-a scos tricoul de joc, fiind suspendat. FANATIK a aflat că locul său în primul 11 va fi luat de sârbul Nikola Stevanovic.

„Să nu uităm că-l pierd pe Rus la meciul ăsta. Din punctul meu de vedere este un meci exponențial. El este un jucător care care și-a spus cuvântul, care joacă foarte bine, din punctul meu de vedere este cel mai în formă jucător din cei 3 fundași centrali. E pierdere mare din punctul meu de vedere. El e foarte periculos la faze fixe. Ajunge, marchează, câștigă duelurile unu contra unu. Gândește-te că avându-l pe Lukic acolo… Rus se preta pe așa ceva. Adică este un jucător puternic, un jucător care a întâlnit în Italia genul ăsta de fotbaliști. El era obișnuit cu astfel de adversari. Din punctul ăsta de vedere pentru Universitatea Craiova este o pierdere Rus.

Stevanovic nu este de nivelul lui Rus niciodată și nu este de nivelul nici celorlalți doi. Pentru mine este un jucător normal adus de la Oțelul Galați. Din punctul ăsta de vedere este este o problemă acolo. Ei l-au retras și pe pe Screciu, din număr 6 l-au tras acolo în linia de 3, care pentru mine este un jucător exponențial, un jucător care a crescut enorm și joacă foarte bine. Un jucător care are stăpânire de sine, un lider care se vede că în zona lui controlează foarte bine situația. Și atunci e o mare discrepanță, depinde ce pui lângă”, a spus Marius Șumudică la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Cine arbitrează finala Cupei României

„Centralul” ales de FRF pentru a conduce finala Cupei României din acest sezon este Marian Barbu (37 de ani), unul dintre cei mai promițători arbitri români. Este pentru prima dată când arbitrul originar din Făgăraș conduce ultimul act al acestei competiții. El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial al partidei va fi Ionuț Coza. Arbitrul VAR va fi Iulian Dima, iar arbitrul AVAR va fi Cristina Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi Alexandru Vodă, iar observatorul de arbitri Adrian Comănescu.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
