News

Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct

Dumitru Dragomir a anticipat la "Profeţiile lui DON Mitică" cine va fi noul preşedinte al PSD, ales în urma alegerilor interne de peste câteva săptămâni.
Daniel Spătaru
30.09.2025 | 10:31
Surpriza Cine va fi noul presedinte PSD Previziunea facuta in direct
EXCLUSIV FANATIK
Alegerile interne din PSD vor avea loc, cel mai probabil, în luna octombrie Foto: Hepta

PSD-ul se pregăteşte de alegeri interne, care ar putea fi organizate în luna octombrie. Data acestora nu a fost stabilită, dar taberele concurente au început să se contureze. Situaţia din sânul partidului care a câştigat ultimele alegeri parlamentare a fost comentată de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

„Paul Stănescu e cel care ţine acum partidul”

Actualul preşedinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi fostul ministru de externe Titus Corlăţan sunt până în momentul de faţă marii competitori care şi-au anunţat candidatura pentru şefia partidului. Dumitru Dragomir crede însă că e loc de surprize pe ultima sută de metri, cu câteva săptămâni înainte de alegeri.

Noul preşedinte PSD va fi Olguţa Vasilescu. Obligatoriu mai trebuie să fie acolo sus în conducere şi doamna Gabriela Firea. Asta dacă vor să salte partidul, altfel partidul se năruie”, este predicţia făcută de Dumitru Dragomir în direct la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Fostul politician și om de fotbal consideră că în momentul de față un singur om reușește să țină unit Partidul Social-Democrat. „Cine ţine partidul la această oră e Paul Stănescu. El ţine organizaţiile din ţară. Ăsta e un politician cum era Cozmâncă pe vremuri. Ştie cum să-i ţină pe toţi preşedinţii de organizaţii”, a mai spus Dragomir.

„A jucat bine Ciolacu, a ieşit cu fruntea sus”

Oracolul de la Bălcești consideră că social-democrații nu aveau în contextul actual altă alternativă decât intrarea la guvernare. „Dacă PSD-ul nu se băga la guvernare, jumătate dintre pesedişti erau arestaţi, deși nevinovaţi toţi. Dar a jucat bine Ciolacu, a ieşit cu fruntea sus. După ce a mărit pensii, salarii, el era cel mai înjurat… A făcut greşeli şi el, cu doamna Firea, sau dându-i voturi lui George Simion, dar s-a repliat extraordinar, i-a ţinut pe ăştia şase-şapte din jurul partidului aproape de el, i-a băgat la guvernare”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în...
Digi24.ro
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt

Fostul şef de la Ligă consideră că, în ciuda frământărilor din ţară, nu este cazul ca PSD să iasă de la guvernare, ţinta nemulţumirilor fiind premierul Ilie Bolojan. „Mie-mi pare rău de el, e carne de tun, nici nu va mai ieşi pe stradă. Du-te într-o întreprindere şi spune de Bolojan. Păi nu ţi-am spus cu aeroportul? 16 autobuze, cinci şoferi şi toţi îl înjurau pe Bolojan. El nu vrea răul populaţiei, dar trebuie să pună în practică hotărârile UE”, a concluzionat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT
O nouă
Digisport.ro
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA

Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct

De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se...
Fanatik
De ce românii și moldovenii votează atât de diferit în diaspora. Ce se ascunde în spatele deciziei electorale: ”Percepție diferită”
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași,...
Fanatik
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în...
Fanatik
Revoltă după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu cuțitul în Maramureș. Acuzații grave la adresa polițiștilor: „Suntem dispuși să forțăm nota”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
S-a aflat după 5 decenii! Dobrin, 'dat de gol' de Boloni! Ce îi...
iamsport.ro
S-a aflat după 5 decenii! Dobrin, 'dat de gol' de Boloni! Ce îi reproșa 'Prințul din Trivale' lui Mircea Lucescu: 'Se plângea mereu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!