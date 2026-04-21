Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf

Mirel Rădoi a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep și a părăsit-o pe FCSB marți, 21 aprilie 2026. Mihai Stoica a anunțat cine preia banca tehnică a bucureștenilor.
Mihai Dragomir
21.04.2026 | 15:42
Surpriza Cine vine antrenor la FCSB MM Stoica Lam sunat deja Ce spune de Sumudica si Reghecampf
Mirel Rădoi a încheiat cel de-al doilea mandat la FCSB după victoria cu Farul (scor 3-2). Antrenorul român a acceptat a doua zi oferta turcilor de la Gaziantep, despre care FANATIK a scris în exclusivitate. Mihai Stoica a anunțat ulterior cine vine pe banca tehnică a „roș-albaștrilor”. Rămâi pe site pentru mai multe detalii important despre situația de la FCSB.

Mihai Stoica a anunțat cine vine să ajute FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi este istorie la FCSB. Antrenorul român a rezistat doar 42 de zile în cel de-al doilea mandat pe banca bucureștenilor. FANATIK a aflat că tehnicianul a mers în cursul zilei de marți, 21 aprilie, direct la reședința din Pipera a lui Gigi Becali și l-a anunțat că a acceptat să meargă la Gaziantep. În aceste condiții, Mihai Stoica a pus deja mâna pe telefon pentru a cere ajutorul unui antrenor.

„Lucian Filip și Alin Stoica vor conduce antrenamentul de mâine, alături de Horea Codorean, preparatorul fizic. Marius Popa, antrenorul de portari. Am avut inspirație mare că i-am ținut. L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth. Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm”, a spus Mihai Stoica inițial la „MM la FANATIK”.

Ce spune Mihai Stoica de variantele Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf la FCSB

„Nu vreau antrenor român, dintre cei disponibili acum. Și nici nu cred că va veni antrenor român, Gigi nu va trece peste mine. Șumudică este exclus. Atâta timp cât eu voi fi la echipa asta, este exclus ca Șumudică să vină aici. Nu contest valoarea lui ca tehnician. Cred că știe fotbal și e în stare să facă performanțe, dar nu are cum să vină la noi pentru că eu, înainte de a fi conducător de club, sunt stelist de mic, iar cei care au avut conflicte cu suporterii noștri nu vor călca niciodată la noi. Sunt stelist – FCSB-ist acum, ca să se înțeleagă. Deci este exclus. Când l-am anunțat pe Gigi Mustață de plecarea lui Rădoi, i-am promis că Șumudică nu va veni.

Reghe a fost de două ori la noi. El e sub contract în Sudan, nu s-a pus problema. Chiar nu mă interesează, nu are niciun sens să facem astfel de discuții. Să fie foarte clar pentru toată lumea. La momentul ăsta eu nu vreau nici un antrenor român!”, a mai spus MM.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
