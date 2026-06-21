Sport

Surpriză! Cu cine a semnat atacantul care trebuia să revină la FCSB

Un atacant care urma să revină la FCSB în această vară a fost prezentat oficial de o altă formație. Unde va juca fotbalistul care a evoluat în sezonul trecut pentru gruparea „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 16:51
Surpriza Cu cine a semnat atacantul care trebuia sa revina la FCSB
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Atacantul care trebuia să revină la FCSB a semnat cu alt club din România Foto: Sport Pictures
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Robert Necșulescu (19 ani), fotbalist care a fost împrumutat de FCSB la Chindia Târgoviște în partea a doua a sezonului precedent și urma să revină la gruparea din capitală, a fost prezentat oficial de o altă formație. Este vorba despre Unirea Slobozia, grupare care va evolua în divizia secundă după ce a retrogradat din SuperLigă.

Robert Necșulescu a semnat cu Unirea Slobozia

Unirea Slobozia a confirmat oficial transferul lui Robert Necșulescu. „Bine ai venit, Robert Necșulescu! Atacantul, în vârstă de 19 de ani, este începând de astăzi jucatorul echipei ialomițenilor! Robert și-a început parcursul fotbalistic la academia FCSB, unde a bifat prezențe inclusiv în UEFA Youth League.

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În această iarnă a ajuns la Chindia Târgoviște, iar de atunci și-a trecut în cont 4 goluri. Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes!”, a transmis gruparea ialomițeană pe pagina oficială de Facebook. Unirea Slobozia a terminat pe locul 15 în sezonul recent încheiat din SuperLiga și a retrogradat direct în Liga 2. Cotat la 75.000 de euro de transfermarkt, Robert Necșulescu a reprezentat România la nivel U18 și U19.

Debut dezastruos pentru Robert Necșulescu la FCSB

Robert Necșulescu a debutat la prima echipă a FCSB-ului în decembrie 2025, într-un meci disputat la Arad contra UTA-ei în grupele Cupei României Betano. Titularizat de Elias Charalambous în acel duel, tânărul atacant și-a lăsat echipa în zece oameni în minutul 34, fiind eliminat direct după o intrare dură asupra lui Alexandru Benga.

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Gruparea „roș-albastră” avea să piardă acel meci cu 0-3, iar Necșulescu nu a mai prins niciun minut la prima echipă înainte de a fi împrumutat la Chindia începând din ianuarie. Internaționalul U19 a evoluat în 13 partide pentru dâmbovițeni, marcând 4 goluri. Chindia a participat la barajul de menținere-promovare, unde a fost învinsă de Farul după executarea loviturilor de departajare, însă Necșulescu a fost rezervă neutilizată în ambele jocuri.

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