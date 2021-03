Vlad Gherman le-a dezvăluit fanilor cu cine s-a întâlnit după ce s-a întprs din vacanța la munte alături de prietenii și colegii de platou din serialul „Adela”. Îndrăgitul actor le-a spus fanilor că se simte foarte bine și că sentimentul este de neegalat.

Tânărul a petrecut o zi alături de cei dragi și de prietenii lor, lucru pe care nu l-a mai făcut încă din copilărie, iar acum realizează cât de bine e să aibă astfel de momente.

Cu aproape două luni în urmă, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au zguduit lumea showbiz-ului românesc cu o veste tristă, anunțându-i pe fani că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Fiecare a încercat sî se vindece și să meargă înainte, iar acum amândoi sunt pe drumul cel bun, din câte se pare.

Surpriză! Cu cine s-a întâlnit Vlad Gherman, după vacanță: „E al naibii de plăcut!”

Lucrurile merg bine pentru Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Actorul din „Adela” s-a apucat de vlogging și urmează să se implice în noi proiecte profesionale, despre care însă nu a vorbit.

Vlad Gherman a fost plecat recent cu prietenii la munte, care sunt și colegii lui din noul serial de pe Antena, Oana Moșneagu, Mara Oprea și Alexandru Dunaev, cu care s-a distrat de minune.

Actorul și-a petrecut ziua alături de părinți, la un grătar organizat împreună cu prietenii lor. Vlad Gherman a recunowcut că i-a lipsit acest sentiment și că s-a reîntors în copilărie, pe vremea când lua parte des la astfel de evenimente.

„Nu am mai fost de cand eram mic la un gratar cu ai mei si cu prietenii lor! E un sentiment al naibii de placut”, a scris actorul pe contul său de Instagram.

Vlad Gherman, vacanță la munte cu actorii din serialul „Adela”

Vlad Gherman le-a povestit fanilor că a stat toată noaptea să editeze noul vlog, postat în această dimineață pe canalul său de YouTube, unde a surprins câteva momente din vacanța la munte alături de prieteni.

„Am plecat împreună la munte, cu un băgăjel mic fiecare, ca să ne relaxăm după o perioadă lungă și obositoare la filmări, dar ne-am întors la București cu un bagaj mare de amintiri frumoase. Deplasarea asta ne-a sudat și mai tare, ne-a ajutat nu doar să ne cunoaștem mai bine…ne-a ajutat să realizăm cât de important este să ai lângă tine oameni care să te înțeleagă și care să îți fie alături la bine și la greu! Am surprins câteva momente prea mici ca să contureze ce v-am scris mai sus, dar le puteți vedea îm cel mai recent vlog”, a mai scris artistul pe Instagram.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit în februarie

Începutul lunii februarie a venit cu o veste tristă pentru fanii cuplului Vlad Gherman – Cristina Ciobănașu. După nouă ani de relație, cei doi tineri și-au spus „adio” și i-au anunțat pe fani prin intermediul unui clip video postat pe contul fiecăruia de Instagram.

Din păcate, pandemia de coronavirus și faptul că au petrecut atât de mult timp împreună au fost o revelație pentru ei, care și-au dat seama că nu ăși mai doresc același lucru.

„Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni. Am avut foarte mult timp la dispoziție în care am stat împreună și nu am mai lucrat foarte mult.

Am avut timp să discutăm și ne-am dat seama că suntem foarte diferiți, că ne dorim lucruri diferite și că ne aflăm în puncte diferite ale evoluției noastre. Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase”, au declarat cei doi la momentul respectiv.