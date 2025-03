Surpriza de care a avut parte Adrian Mutu după meciul Petrolul – Sepsi 1-0. Așteptat la vestiare de noile vedete “Românii au talent”. Foto Exclusiv

Petrolul și Adrian Mutu au ieșit din zodia nefastă în care au stat în ultima lună. După 1-0, prima victorie din istorie, contra celor de Sepsi, Adrian Mutu a avut parte de o surpriză plăcută, la vestiarul Petrolului.

Fetele de la „Românii au talent” s-au fotografiat cu Mutu

Ioana și Maria Bucur, surorile de șapte și respectiv nouă ani, din Filipeștii de Târg, l-au așteptat pe Mutu la vestiar. Micuțele, care au impresionat o țară întreagă prin talentul lor de a cânta la țiteră, s-au fotografiat cu fostul internațional.

Mutu le-a îmbrățișat pe micuțe și le-a invitat și al următoarele meciuri ale Petrolului. Ploieștenii au obșinut abia a doua victorie în 2025 și termină sezonul regular cu 40 de puncte. Cinci în plus față de câte au strâns sezonul trecut.

Fetele care urmează cursurile Școlii Populare de Arte din Ploiești și fac parte din ansamblul „Florile Prahovei” au dat lovitura de începere a partidei. Ele au cântat două melodii din repertoriul Petrolului în aplauzele publicului.

Și-a scos fotbaliștii la restaurant

Mutu a avut o săptămână foarte încărcată. . În virtutea rezultatului final, se pare că a inițiativa sa a avut rezultatul scontat.

Petrolul a fost o echipă mult schimbată față de ultimele apariții. Raportul meciului cu Sepsi a arătat o dominare a ploieștenilor: 54%-46% possie, 10-3 șuturi la poartă, 5-3 șuturi pe poartă, 5-1 cornere.

„Am fost un pic zdruncinaţi că am pierdut play-off-ul. Acum să se distreze, să se descătuşeze, e seara lor. Dacă ar fi după mine am juca doar acasă în play-out. Echipa a făcut un meci solid, un meci bun. Atitudine bună am avut şi când am pierdut. Băieţii s-au descătuşat şi s-a văzut. Am făcut un meci bun în faţa unei echipe grele. Acum putem să pregătim şi mai bine play-out-ul”, a declarat Mutu la finalul meciului.

Papp și Grozav au fost coechipieri cu antrenorul

Antrenorul Petrolului a vorbit și despre atmosfera de la echipă. „Dacă nu ai rezultate presiune e mereu, despre ce vorbim. În fotbal rezultatul duce echipa dintr-o zonă în alta. Chiar dacă nu am câştigat de trei meciuri, echipa a jucat un fotbal bun.

A fost o bucurie a noastră, a tuturor, aşa a simţit Paul Papp (n.r. a venit și l-a îmbrățișat după gol). Încep şi ei să mă cunoască mai bine. După meciul cu UTA băieţii au fost dezamăgiţi şi trişti, dar mai sunt şi astfel de perioade”, a punctat tehnicianul lupilor galbeni.

Au fost colegi cu acesta la echipa națională, în ultimii ani ai carierei fostului fotbalist.