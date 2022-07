Surpriza de care a avut parte Aspirina din Las Fierbinţi când a născut. Ce i-au spus medicii timp de 8 luni

Mirela Oprișor, cunoscută mai degrabă ca Aspirina din Las Fierbinţi, a povestit, în cadrul unui interviu mai vechi, despre surpriza de care a avut parte atunci când a născut.

s-a angajat la Teatrul de Comedie după terminarea facultății, în anul 2000. După ce a născut, Mirela Oprișor s-a dedicat vieții de familie. Nu a avut roluri în filme sau seriale timp de câțiva ani.

A ajuns în atenția publicului și a regizorilor abia după ce a avut un rol principal în filmul “Marți, după Crăciun” (2010), în regia lui Radu Muntean, unde a jucat alături de soțul ei,

Pentru rolul din acest film, Mirela Oprișor a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriță.

Mirela Oprișor a fost descoperită de marele regizor Francis Ford Coppola în timp ce juca în piesa “Chiriţa of Bârzoieni”. Acesta i-a spus vedetei că este o actriță potrivită pentru a juca în filme.

A păstrat legătura cu regizorul, ba chiar i-a povestit despre surpriza de care a avut parte la naștere. Timp de opt luni, Aspirina din Las Fierbinți știa că va avea un băiat, deoarece așa i-au spus medicii la ecografie.

În cele din urmă, Mirela Oprișor a devenit mama unei fete, căreia i-a pus numele Ana. Dacă ar fi avut un fiu, actrița l-ar fi numit Petru.

“Am păstrat legătura (n.r. cu Coppola). Eu am născut în aceeaşi lună cu fiica lui, Sofia. Ţin minte că i-am povestit pe mail cum am ştiut tot timpul că am băiat, aşa mi-au spus la ecografie, şi am născut fată.

Ana mea a fost Petru vreo 8 luni de zile.”, a povestit Mirela Oprișor într-un interviu din 2010, potrivit .

Mirela Oprișor a devenit cunoscută la nivel național din 2012, atunci când a început să interpreteze rolul Aspirinei în serialul de comedie Las Fierbinți, difuzat la Pro TV.

A mai avut roluri în filmele “Ajutoare umanitare” (2002) și “La bani, la cap, la oase (2010)”. A apărut și în serialul “Numai iubirea”, difuzat la Acasă TV în perioada 2004 – 2005.