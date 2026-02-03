Surpriza de care a avut parte un vlogger olandez când a ajuns în Ferentari, cel mai periculos cartier din București. Ce i-au spus majoritatea locuitorilor Capitalei

ADVERTISEMENT

Un vlogger olandez pe nume Thomas, care are peste 350.000 de urmăritori pe YouTube, a ajuns la finalul lunii ianuarie 2026 în București, iar experiența de care a avut parte l-a lăsat fără cuvinte. Cum vede un străin care ajunge pentru prima oară în capitala României și de ce fel de experiență a avut parte în Ferentari, cea mai rău-famată zonă din oraș?

Surpriza de care a avut parte un vlogger olandez când a ajuns în Ferentari, cel mai periculos cartier din București

Fanii vloggerului au insistat ca tânărul din Olanda să se ducă în Ferentari, primind sute de comentarii cu sugestia explorării cartierului în care multor oameni le e frică să intre din cauza ratei crescute de infracționalitate.

Un cartier despre care s-au scris multe legende și s-au făcut documentare fără număr, unde blocurile arată ca după bombardamente, iar mizeria e și în 2026 la tot pasul, deși în sectorul 5 s-au perindat mai mulți primari în ultimii ani, dar nimeni nu a putut ”civiliza” zona. Thomas avea cele mai proaste așteptări, încă de când a luat taxi-ul, în drum spre locul unde e bine să mergi, de regulă, însoțit. Doar că, odată ajuns în Ferentari, ce-i drept, pe timp de zi, a întâlnit oameni care l-au asigurat că nu mai e atât de periculos ca în trecut, deși totul arată deplorabil.

„Nu știam de existența acestui cartier”

În continuare există probleme, dar nu mai sunt atât de multe ca acum 20 sau 30 de ani, i-au spus cei mai mulți din locuitorii din Ferentari olandezului, acesta putând să filmeze tot itinerariul printre blocurile, piețele improvizate și casele dărăpănate fără să fie atacat de cineva.

„E foarte periculos acolo”, i-a spus un taximetrist lui Thomas, al patrulea pe care l-a abordat ca să ajungă în Ferentari. „Nu e ok să mergi în Ferentari”, a continuat conducătorul auto. În , călătorul a explicat de ce a ales să se aventureze în cea mai sumbră zonă din București: „Motivul pentru care am venit aici este pentru că voi ați vrut să vin aici. Nu știam de existența acestui cartier, dar după ce am văzut comentariile voastre, am decis să vin aici. Am vrut să văd dacă este atât de periculos pe cât zice lumea. Taximetriștii mi-au spus că nu vin aici.

Imediat ce ajungi aici ai un sentiment dubios. Plimbându-mă pe aici, printre clădirile astea, e foarte ciudat, te simți ciudat. Taximetristul, când am ajuns aici, mi-a spus să nu circul niciodată singur”. După câteva minute bune în care s-a învârtit printre blocurile cu pereții scorojiți, care ascund multe povești dramatice ale anilor 2000, dar care s-au stins, odată cu căderile ultimelor dâre de var, l-a întâlnit pe Petre, care i-a descris o atmosferă diferită față de cea la care se așteaptă cei care au auzit de Ferentari: „Oamenii sunt liniștiți aici. Toată lumea zice că e periculoasă zona, dar nu e așa”.

Ferentari, periculos sau nu, până la urmă? O localnică: „Fiecare stradă din București are oameni răi și oameni buni”

Transformarea cartierului dintr-un loc unde poate nici polițiștii nu aveau curaj să intre într-o zonă rezonabilă a fost confirmată și de o femeie cu care vloggerul a dat nas în nas, pe stradă: „Fiecare cartier, fiecare stradă din București are oameni răi și oameni buni. Nu e atât de rău aici după cum ai auzit. A fost periculos acum vreo 40 de ani, dar acum nu e așa. Într-adevăr, casele sunt mai ieftine aici din cauza reputației proaste pe care o are cartierul”.

„Corupția”, cel mai rostit cuvânt în vlogul olandezului la capitolul nemulțumiri. Unde se dau adevăratele petreceri în București

Printre lucrurile care l-au uimit pe olandez a fost să descopere că oamenii își întind pe trotuare diverse obiecte pe care le vând, de la papuci, bocanci și uscătoare de păr până la diverse unelte de lucru. Thomas nu s-a perindat doar prin Ferentari, ci a luat la pas și . Dincolo de atmosfera din cartierul cândva plin de seringi și sticle sparte, toți , indiferent că e vorba de cei din sectorul 5 sau locuitorii din centru, i-au spus vloggerului că problema cea mai mare cu care se confruntă orașul, dar și întreaga Românie, este corupția. De la un grup de adolescenți, YouTuber-ul a mai aflat că era în locul greșit pentru a se distra cu adevărat: „Cele mai tari petreceri nu se dau în Centrul Vechi, ci în Voluntari, în Primăverii”.