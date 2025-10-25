Surpriză de proporții! Antrenorul român pe care Giovanni Becali l-a propus la U Cluj înainte de venirea lui Bergodi: „Voia contract pe 5 ani”

ADVERTISEMENT

Conducerea Universității Cluj a acceptat demisia lui Ioan Ovidiu Sabău după eșecul suferit în etapa precedentă, 0-2 cu FC Botoșani. În locul său a fost numit tehnicianul italian Cristiano Bergodi, însă Giovanni Becali a dezvăluit la GIOVANNI SHOW faptul că le-a propus „șepcilor roșii” un antrenor român.

Ce antrenor român a propus Giovanni Becali la U Cluj

Giovanni Becali l-a propus pe Daniel Pancu celor din conducerea Universității Cluj. Tehnicianul de 48 de ani este liber de contract în acest moment, după ce a plecat de pe banca echipa echipei naționale U21. „Eu îl prezentasem la prima demisie a lui Sabău pe Pancu. Bergodi a semnat pe anul acesta și încă un an, Pancu voia să facă echipă acolo în 4-5 ani, nu voia un contract de un an și jumătate, voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate.

Eu nu îi cunosc pe Constantea și pe cei de acolo, doar prin telefon. Oamenii au luat puțin avânt cu participarea asta în cupele europene, au ieșit, e păcat. Armenii sunt sub noi. Bergodi trebuie să fie atent acolo. I-au acceptat toate cerințele, mi-a zis că e perfect, el e mulțumit. (n.r. peste 20.000 de euro?) Nu pot să spun, e contractul lui, știe avocatul”, a afirmat impresarul în exclusivitate pentru FANATIK.

La ce echipe a activat Daniel Pancu

Daniel Pancu și-a început cariera de antrenor în 2017, când a activat ca secund la FC Voluntari, însă mai apoi a revenit pe gazon, în tricoul Rapidului. Între 2018 și 2020, fostul atacant i-a condus pe giuleșteni ca antrenor principal, reușind să obțină promovarea în Liga 2. Singura sa experiență ca principal în prima divizie a fost în prima parte a sezonului 2020-2021, la Politehnica Iași, unde a rezistat timp de șase luni, înainte de a fi demis.

După o scurtă perioadă ca manager al academiei la FC Voluntari, Daniel Pancu a devenit în 2022 selecționerul naționalei U20, înainte de a face pasul alături de elevii săi la echipa U21 un an mai târziu. Din postura de selecționer al naționalei de tineret, Pancu a calificat echipa la Campionatul European din acest an, .

Ce realizări are Cristiano Bergodi în fotbalul românesc

, a sosit pentru prima dată în România în 2005, la FC Național, iar în următorii patru ani a mai activat la CFR Cluj, Rapid, Politehnica Iași și FCSB, înainte de a reveni în Italia. După șase ani, tehnicianul și-a început al doilea mandat pe banca giuștenilor, lucrând mai apoi la ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK. În vara lui 2023, Bergodi a revenit la Rapid, fiind demis însă în aprilie 2024.

Antrenorul italian a cucerit patru trofee în fotbalul românesc: două Cupe, ambele cu Sepsi, în sezoanele 2021-2022 și 2022-2023 și două Supercupe, prima cu Rapid în 2007 și a doua cu gruparea covăsneană, în 2022. În țara natală, acesta a activat ca antrenor principal la Imolese, Sassuolo, Modena (în trei mandate diferite), Pescara și Brescia.

