Surpriză de proporții! Antrenorul și-a luat adio de la fosta echipă la conferință și a anunțat că va prelua Chelsea: „E ceva ce nu pot refuza”

ADVERTISEMENT

Fotbalul european a fost lovit de o veste surprinzătoare în începutul acestui an. Enzo Maresca, în ciuda trofeelor obținute, a plecat de la Chelsea. Londonezii s-au mișcat rapid, iar noul antrenor a confirmat că va pregăti formația din Premier League.

Liam Rosenior, noul antrenor de la Chelsea

Chelsea nu a stat mult pe gânduri după . Liam Rosenior (41 ani), antrenorul de la Strasbourg, a confirmat în ultima conferință de presă că o va pregăti pe formația din Londra.

ADVERTISEMENT

Deși în urmă cu câteva zile infirma posibilitatea de a o părăsi pe Strasbourg, planurile tehnicianului au cunoscut o întorsură neașteptată. Presa din Anglia a transmis că Liam Rosenior și-a petrecut ziua de luni în negocieri intense cu conducerea lui Chelsea, după ce duminică a zburat în capitala Angliei pentru a discuta posibilitatea de a-l înlocui pe Enzo Maresca, plecat recent de pe banca tehnică.

Ce a declarat Liam Rosenior despre Chelsea

r, în ultima conferință de presă organizată de Strasbourg. Tehnicianul a mărturisit că este o ocazie unică în viață și nu putea refuza oferta venită din partea Chelsea. Contractul nu este încă semnat, însă e doar o chestiune de timp până când va veni anunțul oficial.

ADVERTISEMENT

„Sâmbătă nu știam ce urma să se întâmple. Ce s-a petrecut de atunci este faptul că mi s-a permis să discut cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Astăzi, lucrurile arată astfel încât voi fi următorul manager al acelui club de fotbal.

ADVERTISEMENT

Această oportunitate este ceva ce nu pot refuza în acest moment al vieții mele. Au un lot incredibil, o bază de suporteri extraordinară și sunt campioni mondiali la nivel de cluburi.

Nu am semnat încă, însă am ajuns la un acord verbal cu Chelsea. Totul este stabilit, iar în următoarele ore probabil se va oficializa. Sunt aici pentru că îmi pasă de acest club și am considerat important să răspund întrebărilor voastre înainte de a trece la următoarea etapă a carierei mele”, a declarat Liam Rosenior, conform .

ADVERTISEMENT

Cine este Liam Rosenior, noul antrenor de la Chelsea

Liam și-a obținut licența UEFA A la doar 32 de ani, în perioada în care încă evolua ca jucător. Ulterior, a făcut parte din stafful lui Wayne Rooney, contribuind la gestionarea situației dificile de la Derby County, acolo unde fostul internațional a fost antrenor între 2020 și 2022.

Consacrarea a venit însă la Hull, unde Rosenior a atras atenția transformând „tigrii” dintr-o echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării într-o candidată serioasă la promovare, în numai 18 luni. La un moment dat, Hull practica un fotbal care provoca admirația generală: formația lui Rosenior era spectaculoasă, îndrăzneață în atac și extrem de precisă în faza defensivă.

La numai 41 de ani, Rosenior a fost îndepărtat de pe banca tehnică a lui Hull în urmă cu 19 luni, chiar dacă fusese nominalizat la premiul de antrenor al sezonului în Championship. De atunci, nu a mai activat în Premier League.

Știre în curs de actualizare