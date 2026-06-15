Sport

Surpriză de proporții! Florin Bratu, aproape de a prelua o multiplă campioană din fotbalul european

Florin Bratu este pe punctul de a semna cu o multiplă campioană din fotbalul european. Despre ce club este vorba și când s-ar putea oficializa mutarea
Dragos Petrescu
15.06.2026 | 10:15
Surpriza de proportii Florin Bratu aproape de a prelua o multipla campioana din fotbalul european
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Florin Bratu va deveni antrenorul lui Partizani Tirana // FOTO: hepta.ro
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Ajuns la 46 de ani, Florin Bratu este extrem de aproape de a prelua banca tehnică a celor de la FK Partizani Tirana, o echipă care în stagiunea precedentă (2025/2026) a terminat pe poziția a 5-a în campionatul Albaniei. În cazul în care mutarea se va concretiza, aceasta ar fi a doua experiență pentru fostul tehnician de la Dinamo în afara României, după cea din 2023, atunci când i-a pregătit pe ciprioții de la Karmiotissa.

Florin Bratu va deveni antrenorul lui Partizani Tirana!

Partizani începe o nouă eră, iar Florin Bratu va fi noul antrenor al ‘Taurilor Roșii’. Clubul investește masiv în dezvoltare, urmând să beneficieze de un stadion modern cu gazon natural și de trei terenuri de antrenament la standarde ridicate. Antrenorul român a ajuns la un acord cu Partizani și este așteptat să semneze contractul în perioada următoare. Bratu va prelua echipa într-un moment favorabil, având toate condițiile necesare pentru a-și pune în practică ideile și beneficiind de sprijinul conducerii clubului, au scris jurnaliștii albanezi de la gazetatema.net.

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Până în momentul de față, cel mai important rol din cariera de antrenor a lui Bratu este reprezentat de postul de selecționer al naționalei de tineret a României, în perioada 2021-2022. Ultima echipă antrenată de Bratu a fost însă Metaloglobus. Tehnicianul a preluat formația bucureșteană la începutul lunii martie a acestui an, dar nu a izbutit să o salveze de la retrogradare, echipa terminând sezonul pe ultimul loc și revenind în Liga a 2-a.

Cine este Partizani Tirana. A câștigat de 17 ori titlul de campioană în Albania!

Clubul FK Partizani Tirana a fost înființat în urmă cu mai bine de 80 de ani, mai exact pe 4 februarie 1946, iar de atunci și până în prezent, gruparea de pe „Arena e Demave” și-a adjudecat nu mai puțin de 17 titluri de campioană in Albania, fiind a două cea mai titrată echipă din acest punct de vedere. Primul loc este ocupat de marea rivală KF Tirana, care a câștigat campionatul de 29 de ori.

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Pe lângă cele 17 trofee de campioni naționali, cei de la Partizani au mai cucerit de 15 ori Cupa Albaniei, de 3 ori Supercupa internă, iar în palmaresul clubului se regăsește și un trofeu internațional. Este vorba despre Cupa Balcanică, competițiecâștigată în anul 1970, după o finală împotriva bulgarilor de la Beroe Stara Zagora (4-1 la general).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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