Surpriză de proporții! Fotbalistul pe care Gigi Becali plătea peste două milioane de euro se antrenează cu Steaua! Tratative avansate

Surpriză de proporții în baza de pregătire a celor de la Steaua. Dragoș Nedelcu, fostul jucător de la FCSB și mijlocaș cu selecții la naționala de seniori a României, se antrenează cu „militarii” după ce a rămas liber de contract. Fotbalistul a oferit și o scurtă declarație.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul pe care Gigi Becali spera să scoată o avere a ajuns în baza de pregătire a Stelei. Cum a fost posibil

. Mijlocașul în vârstă de 28 de ani este foarte aproape de a semna cu Steaua, echipa blocată pentru încă un sezon în liga a doua din România.

Dragoș Nedelcu ar putea semna cu Steaua. Anunțul făcut de „militari”

Mijlocașul a fost prezent în baza de pregătire a „militarilor”, acolo unde s-a antrenat cu jucătorii lui Daniel Oprița. Pe rețelele de socializare ale Clubului Sportiv al Armatei a fost postată o imagine cu fotbalistul trecut pe la FCSB sau Fortuna Dusseldorf, alături de un mesaj din care reiese că discuțiile privind semnarea unui contract sunt avansate.

ADVERTISEMENT

„Fost internațional al României, în tratative cu Steaua. Începând de ieri, Dragoș Nedelcu se pregătește alături de Steaua. Mijlocașul de 28 de ani este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru.

Nedelcu a mai evoluat până acum la Farul Constanța, FCSB și Fortuna Dusseldorf. A fost convocat la naționala României la toate categoriile de vârstă. Are 6 selecții și pentru naționala de seniori”, au scris cei de la Steaua pe contul oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT

Dragoș Nedelcu, mesaj după ce a ajuns să se antreneze cu Steaua: „Mi-e dor să joc din nou fotbal”

Dragoș Nedelcu a avut și un scurt mesaj pentru fanii Stelei București. Mijlocașul, în vârstă de 28 de ani, așteaptă cu nerăbdare să revină pe teren într-un meci oficial și a ținut să mulțumească celor de la Steaua pentru tot sprijinul oferit în această perioadă destul de complicată a carierei.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu”, au fost cuvintele lui Dragoș Nedelcu.

În 2021, Gigi Becali plătea 2,10 milioane” de euro în schimbul său. Nu a reușit să devină un om de bază la FCSB și a fost împrumutat în Germania, la Fortuna Dusseldorf. A revenit apoi la Ovidiu, iar din luna iulie este liber de contract.