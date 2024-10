Surpriză de proporții: Gașca Zurli s-a reunit în vechea formulă. Bucătărașul Lulu, Vrăjimăturica și Fetița Zurli și-au reunit forțele

La începutul acestui an, copiii au primit o veste tristă: Gaşca Zurli, în varianta în care era cunoscută la acel moment, s-a destrămat. A fost o veste cu totul neaşteptată, dar şi greu de digerat atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Nici membrilor care au decis să părăsească proiectul nu le-a fost prea uşor.

Cu ce se ocupă acum foştii componenți ai trupei Gașca Zurli

Curând se împlinesc 18 ani de când Mirela Retegan a creat fenomenul Gașca Zurli, un proiect ce a intrat rapid în inimile copiilor din întreaga ţară. Vestea că Fetiţa Zurli pleacă din echipa care a dus-o mai aproape de inimile copiilor, a fost una neașteptată.

Cea care a dat viaţă personajului principal din proiectul Gașca Zurli a simţit că este momentul să privească spre noi orizonturi, pe fondul neînțelegerilor tot mai evidente dintre ea și liderul Mirela Retegan.

”Acum este timpul să se retragă, pentru că femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în piuneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot.

Relația mea cu cei mici este nemuritoare, mi se par sincer cele mai minunate creaturi de pe pământ, și voi continua să păstrez și să hrănesc această relație specială prin toate proiectele în care mă voi implica în viitor”, scria Vero Căliman în martie 2024, pe contul său de Facebook.

Vechea formulă Gașca Zurli s-a reunit într-un alt proiect

Fetiţa Zurli, interpretată de , a fost prima care a părăsit Gaşca Zurli. Nu la mult timp, aceasta a fost urmată şi de restul colegilor de echipă, Ionuţ Varodi, Andreea Ghiţă şi Răzvan Marina. Au trecut câteva luni de la destrămarea fenomenului Gaşca Zurli, iar cei care au părăsit proiectul sunt din nou în formulă completă.

a declarat recent pentru FANATIK că în prezent a propria sa firmă, DeLulu, o şcoală de teatru pentru copii. Fostul membru din Gașca Zurli are multe proiecte în plan şi ocupă postul de social media manager, la propria firmă.

”În prezent sunt social media manager, ceea ce făceam și în Zurli, pe lângă faptul ca eram pe scenă. Și dau drumul la o mulțime de proiecte. În mai am început petreceri și ateliere pentru copii, cu animatorii DeLulu, firma mea”, ne-a declarat Ionuţ Varodi, în exclusivitate.

Mai nou, acestuia i s-au alăturat şi fostii colegi de breaslă. Vero Căliman, Andreea Ghiţă şi Răzvan Marina sunt traineri la şcoala de teatru pe care Ionuţ Varodi a deschis-o. Cei mici au în continuare şansa să îşi întâlnească personajele preferate, dar într-un alt context.

Fetița Zurli face teatru la sat

La scurt timp după ce şi-a aunţat retragerea din Gaşca Zurli, Vero Căliman a anunţat lansarea primului său proiect pe cont propriu. Mai exact, actriţa a lansat proiectul ”Teatrul la Sat”, menit să îi aducă pe cei mic mai aproape de actorie.

”Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși. Când am aflat că in Comuna Jegălia e un primar care își dorește același lucru pentru copii, nu am stat pe gânduri.

Împreună am pus la cale proiectul “Teatrul la Sat”. Vrem să le oferim copiilor de acolo o altă perspectivă asupra vieții. Vrem să-i inspirăm să citească mai mult și să devină mai curioși, să le facem locul de joacă din ce in ce mai mare”, a cris Vero Căliman pe , pe 27 martie.

Pe lângă proiectul ”Teatrul la Sat” şi orele de training la şcoala de teatru a lui Ionuţ Varodi, Vero Căliman se află şi pe platourile de filmare. Recent, a publicat trailerul fimlului în care joacă alături de Puya, Diana Matei şi mulţi alţii.

”Am intrat într-o echipă fantastică, joc alături de artiști pe care îi admir de-o viață, înconjurată de o echipă de profesioniști cu un vibe incredibil, parcă plutind printre nori. Am visat la această etapă și acum o trăiesc din plin!”, a transmis Vero Căliman, ex Gașca Zurli, fanilor de pe .

Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Zurli, a rămas aproape de proiect, în care a inclus-o și pe fiica ei, Maya. Anul acesta, Gașca Zurli sărbătorește 18 ani de la înființare, cu un eveniment special dedicat celor mici.