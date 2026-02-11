Sport

Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță „Regele”. Exclusiv

Gheorghe Hagi a hotărât ce va face cu acțiunile de la Farul Constanța pentru a deveni selecționerul României! Câți ani de contract i-a propus, de fapt, Răzvan Burleanu
Cristian Măciucă
11.02.2026 | 07:00
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță „Regele”. FOTO: Fanatik
Federația Română de Fotbal dă o lovitură de proporții. Gheroghe Hagi (61 de ani) va fi noul selecționer al României! „Regele” a bătut palma cu Răzvan Burleanu (41 de ani) și îi va conduce pe „tricolori” în campaniile de calificare la Euro 2028 și World Cup 2030.

Gheorghe Hagi va fi noul selecționer al României! Toate detaliile contractului cu FRF

România are selecționer pentru următoarele două campanii de calificare la turneele finale. FANATIK a aflat în exclusivitate că Răzvan Burleanu s-a înțeles cu Gică Hagi pentru a prelua echipa națională, după ce Mircea Lucescu își va încheia mandatul. Din informațiile FANATIK, „Regele” va avea credit total din partea Federației Române de Fotbal.

El va semna un contract valabil pe patru ani de zile și va rămâne la cârma primei reprezentative chiar dacă ratează calificarea la Euro 2028. Hagi va fi astfel selecționer cel puțin până la finalul preliminariilor Campionatului Mondial din 2030. FANATIK a aflat în exclusivitate și salariul pe care îl va avea cel mai bun fotbalist român din istorie.

Gică Hagi va primi 30.000 de euro lunar din partea FRF, „Regele” urmând să aibă în contract și bonusuri pentru eventuale calificări la turneele finale. Hagi poate ajunge să câștige chiar și 1.000.000 de euro dacă, peste patru ani, ne duce la Campionatul Mondial din Spania, Portugalia și Maroc.

Hagi renunță la Farul pentru a fi selecționer! Cedează acțiunile lui Gică Popescu și Stoichkov

Pentru a nu lăsa loc de speculații și a evita un eventual conflict de interese, Gică Hagi va renunța la Farul Constanța! FANATIK a aflat în exclusivitate pe mâinile cui va ajunge clubul de la malul Mării Negre. Din informațiile noastre, Hagi a hotărât să nu cedeze acțiunile familiei și a găsit o variantă bombă. Farul va fi împărțit, 50:50, între actualul președinte, Gică Popescu, și fostul „Balon de Aur” Hristo Stoichkov!

Pe 8 februarie, superstarul bulgar a împlinit 60 de ani, iar Hagi și Popescu au fost invitați la ziua sa de naștere. FANATIK a aflat în exclusivitate că patronul și președintele „marinarilor” au profitat de ocazie și au discutat cu Stoichkov inclusiv despre posibilitatea de a prelua 50% din acțiunile Farului.

Hagi revine după 25 de ani pe banca echipei naționale

Gică Hagi nu e străin de funcția de selecționer al României. De altfel, el și-a început cariera de antrenor pe banca primei reprezentative, în 2001, când „tricolorii” se luptau pentru calificarea la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia. „Regele” a ratat atunci obiectivul și a plecat după ce a pierdut barajul cu Slovenia.

Astfel, ideea ca Hagi să devină selecționerul României poate fi mai mult decât un pas firesc în cariera „Regelui”. Ar putea reprezenta și o formă de revanșă morală pentru primul mandat, încheiat abrupt după numai două luni. După ani de construcție, performanțe și validare ca lider și formator la Constanța, pentru Hagi, banca naționalei poate fi șansa de a închide un cerc rămas deschis în urmă cu 25 de ani.

  • 25 de ani au trecut de la precedentul mandat al lui Gică Hagi pe banca echipei naționale
  • 5 trofee are antrenorul Gică Hagi în palmares: 4 cu Farul – 2 titluri, Cupa și Supercupa României și 1 cu Galatasaray – Cupa Turciei
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
