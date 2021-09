În cea de-a doua ediție a Masked Singer România s-a mai dezvăluit o mască.

Chiar dacă a oferit destule indicii nimeni nu a reușit să ghicească cine se ascundea sub costumul lui Emoji.

Misterul a fost elucidat în urma votului publicului. Carla’s Dreams a fost cea mai veselă mască.

Surpriză de proporții la Masked Singer România. Cine este Emoji și cum i-a păcălit pe detectivi

Fanii emisiunii Masked Singer România au avut o nouă surpriză. Au aflat cine a fost cea mai veselă mască. Chiar dacă a furnizat o grămadă de indicii nimeni nu a bănuit cine se ascundea în costumul lui Emoji.

“Sunt cea mai fericită mască din seara asta.

Zâmbetul meu este inconfundabil.

Pe teren am intrat destul de greu. Când am pus piciorul pe minge am știu că ce fac este fenomenal.

Nu mi-am asumat niciodată singur reușitele…

De câțiva ani am devenit un reper și îmi place să cred că talentul se poate șlefui. Unde am văzut talent am împărtășit ceea ce știu”, au fost câteva indicii oferite de personaj.

Detectivii au făcut tot ce au putut, dar nu au reușit să-și dea seama cine este. Cântărețul a reușit să-i pună în dificultate și atunci când a interpretat melodia “I Want It That Way” pentru că și-a schimbat tonalitatea vocii. Nici măcar Inna nu a bănuit nimic, deși cei doi sunt prieteni foarte buni de mai bine de 10 ani.

“În sezonul trecut eu am fost detectoarea de accente din Republica Moldova. M-ai păcălit tare”, a spus Inna.

Ce măști mai sunt în concurs

În competiție au mai rămas 14 măști, deocamdată doar două fiind demascate. Emoji și Bufnița. pentru că nu a reușit să mai reziste în costum.

“Mi-e cald. Îmi dau masca jos”, a spus fostul jucător de tenis spre surprinderea detectivilor.

Cei patru detectivi au o misiune dificilă. Trebuie să afle cine se ascunde sub celelalte 14 măști rămase în concurs. Acestea sunt: Albina, Gheișa, Robotul, Pisica, Dragonul, Oul, Șarpele, Steaua, Pinguinul, Cameleonul, Pufosul, Șaorma, Papagalul, Muma Pădurii și Fluturele.