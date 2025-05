Surpriză de proporții la nunta lui Marian Drăgulescu! Mireasa l-a lăsat pe toți fără cuvinte cu rochia care și-a schimbat forma în timpul petrecerii! Imagini fabuloase cu dansul mirilor și momentul tortului

Mireasa lui Marian Drăgulescu, Simona Carmen, a fost în centrul atenției la nunta desfășurată sâmbătă, 24 mai. Aceasta a purtat o rochie spectaculoasă, care s-a transformat chiar în timpul petrecerii, spre uimirea invitaților. Atmosfera de vis a fost completată de un dans al mirilor plin de emoție și de un tort elegant, adus într-un moment special al serii.

Pe 24 mai, Marian Drăgulescu și aleasa inimii lui, Simona Carmen, și-au unit destinele în cadrul unei nunți de poveste, la doar câteva zile după cununia civilă, care a avut loc pe 19 mai. Seara a fost plină de emoție și voie bună, iar cele mai așteptate momente au fost dansul mirilor și tăierea tortului, aplaudate de toți cei prezenți.

Mireasa a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă 2 în 1 – strălucitoare și decoltată în partea de sus, vaporoasă în partea de jos. Ținuta s-a transformat chiar în timpul petrecerii. În a doua parte a serii, partea de jos a ținutei a fost înlocuită cu un model tip sirenă, prevăzut cu o crăpătură adâncă pe picior, evidențiindu-i perfect silueta.

Cel mai așteptat moment al serii a fost dansul mirilor, care au deschis petrecerea pe acordurile emoționantei piese „Beautiful Things” de Benson Boone. Alegerea melodiei, cu versuri profunde și sensibile, a adus un plus de emoție, iar dansul elegant al celor doi a fost îndelung aplaudat de invitați.

Alte clipe memorabile al evenimentului : Marian Drăgulescu și soția sa apar în centrul atenției, în timpul ceremoniei tortului de nuntă. Decorul elegant, cu candelabre impunătoare, flori albe și lumini ambientale calde, conturează o atmosferă de basm.

Tortul, împodobit cu flori în nuanțe pastelate, este adus cu grijă de doi ospătari pe ringul de dans, în aplauzele invitaților. Mirii pășesc zâmbitori către el, înconjurați de cei dragi, într-o secvență plină de emoție și rafinament, care reflectă perfect fastul nunții.

Marian Drăgulescu a dezvăluit planurile din spatele nunții cu Simona Carmen

Înainte de marele eveniment, , subliniind că totul a fost atent planificat și gândit în cel mai mic detaliu. Sportivul a mărturisit că își dorește o nuntă elegantă, dar restrânsă, alături de familie și prieteni apropiați.

„În luna mai avem nunta. (…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii, pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja”, a declarat sportivul înainte de eveniment.

Nunta va fi una restrânsă, cu aproximativ 100 de invitați – familie și prieteni apropiați. Drăgulescu a subliniat că își dorește un eveniment intim, alături de oameni dragi. „Vom avea undeva peste 100 de invitați. Nu vrem o nuntă mare, vrem să fie un eveniment cu persoane dragi nouă, de calitate. Și copiii vor fi prezenți. (…) Și noi ne dorim, la rândul nostru, copilași și așteptăm”, a spus Marian Drăgulescu, .