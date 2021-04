Surpriză de proporții la Survivor România! Un rapidist îl înlocuiește pe Moroșanu

Credeați că nu mai e loc de surprize la Survivor România? Ei bine, trebuie să știți că un concurent surpriză va „ateriza” cât de curând în Republica Dominicană pentru a-i ajuta pe Faimoși să treacă peste accidentarea suferită de Cătălin Moroșanu.

Potrivit unor surse citate de site-ul 1923.ro, înlocuitorul luptătorului cunoscut sub numele de „Moartea din Carpați” este nimeni altul decât rapidistul Ștefan Ciuculescu.

Revenit în toamna anului trecut, acesta a apărat buturile „satelitului” din liga a treia și putea fi o soluție pentru prima echipă. A căzut, însă, în dizgrația lui Nicolae Grigore, antrenorul de atunci al giuleștenilor, după ce a depus memoriu pentru recuperarea restanțelor salariale și a refuzat rezilierea contractului pe cale amiabilă.

Ștefan Ciuculescu, la Survivor România. Se alătură Faimoșilor, în locul lui Moroșanu

„Cu salariile suntem bine, avem de luat! Eu am de primit pe 3 luni. Băieții am înțeles că și-au mai luat pe octombrie niște bani. Am depus memoriu, m-am simțit jignit în momentul în care s-au dat acele salarii în luna octombrie și au primit doar jucătorii de care clubul are nevoie în continuare.

Dacă vreau să-mi iau salariu, trebuie să și reziliez, așa mi-a spus domnul Andrei Nicolescu. Eu n-am vrut să reziliez, dorința mea a fost de a mă întoarce la Rapid cu speranța de a juca la prima echipă.

Domnul Andrei are un dinte împotriva mea. Nu știu de ce. Atitudinea dânsului m-a împins să depun memoriu. Am văzut că în presă se spune că nu sunt probleme financiare”, declara goalkeeper-ul rapidist în urmă cu ceva timp, fără să bănuiască măcar cât de scump aveau să-l coste afirmațiile sale.

A fost amendat cu 10.000 de euro, dintr-un motiv incredibil

Pentru că a încălcat clauza de confidențialitate care i-a fost impusă în momentul revenirii la Rapid, Ștefan Ciuculescu a fost amendat cu o sumă record: 10.000 de euro. Chestionat pe marginea subiectului, Andrei Nicolescu a dat, însă, asigurări că problema se va rezolva.

„ E o poveste lungă. El a plecat de la noi în mandatul lui Daniel Pancu. Deși avea o clauză de confidențialitate, n-a ținut cont de ea. A făcut declarații care au deranjat pe toată lumea.

Am avut nevoie de el ulterior la Rapid 2, am avut o discuție face-to-face cu el. Asta după ce a vorbit inițial cu team-managerul Cristian Buturugă. I-am transmis că trebuie să-și asume niște lucruri din contract și să nu mai facă tot felul de declarații și de acuzații.

Că eu nu mai vreau să se întâmple ce s-a întâmplat. Și-a asumat prin semnătură aceste aspecte discutate cu el. Ulterior e povestea cunoscută. S-a făcut un referat și am analizat tot ce a apărut.

Contractele sunt făcute să fie respectate, asta trebuie să înțeleagă jucătorul respectiv. Nu cred, totuși, că-l vom executa pe jucător pentru această sumă”, a explicat vicepreședintele echipei de sub Podul Grant.