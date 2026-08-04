Surpriză de proporții: pe cine scoate Gigi Becali din primul 11 la FCSB! Exclusiv

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Patronul celor de la FCSB a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că e decis să facă o serie de schimbări în echipă, fiind dezamăgit de lipsa de dorință a jucătorilor săi. Cu toate acestea, în stilul caracteristic, Gigi Becali a avut cuvinte de laudă pentru anumiți jucători, în timp ce pe alții îi va trece pe linie moartă.

Gigi Becali este decis să renunțe la Tavi Popescu și să-l scoată din primul 11. Ce l-a supărat pe patronul FCSB

„Nu văd dorință, nu văd dorință. Să știi, Gnahore și Joao Paulo îmi plac. Gnahore ăla e fotbalist. Noi fotbaliști mijlocași nu am prea avut ca Gnahore, pasează, verticalizează, cu el dacă ai fotbaliști dai goluri multe. Adică uite îi critic pe toți. O să încerc niște șmecherii. O să încerc cu Gnahore și Joao Paulo la mijlocul terenului. Boutoutaou trece în dreapta și atât că așa a funcționat. Îl bat pe Cisotti pe stânga, la revedere nu îl aștept pe Popescu 100 de ani să dribleze printre picioare. Sau că driblează el taca taca. Dă bă gol!”, a explicat Becali.

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De asemenea, Gigi Becali l-a dat exemplu pozitiv pe Crețu, pentru atitudinea sa: „Crețu ai văzut cât de nebun e și ce greșeli face în apărare, dar măcar îmi face atac. Adică urcă acolo țaca paca, păi dacă nu faci nici aia nici aia nu ești fundaș lateral, n-am nevoie de așa ceva. . Dar când am luat țeapă mare cu Politic ăla. Îți dai seama, ei (n.r. cei de la Dinamo) știau că are indolență și e fricos”.

Aymen Boutoutaou va fi trimis „pe dreapta” de Gigi Becali, pentru că nu este „un număr 10 veritabil”

are calitate, însă nu îl vede un număr 10 veritabil și anunță că-l va folosi în mod diferit pe teren. „Boutoutaou are calitate, vede fotbal, vede dribling, să-l mai vedem. Nu e 10 pentru că n-are forță, acolo trebuie sa fie mingea la tine, când faci un dribling să rămână la tine, să-l driblezi, să te întorci și să nu cazi.

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Nu e 10. 10 trebuie să fie picioarele tale de elefant. Eu așa văd, bine că o să spui că are și 10, trebuie să fie forță. Stoian, e număr 10 atacant, aseară nici nu a prea avut el. Dar îl văd fotbalist. Ăștia doi, Pădurariu și Stoian îi văd fotbaliști care vor fi fotbaliști. Trebuie să-i mai dai la căpățână. E băiat cu bun simț”, a completat patronul echipei.

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Gigi Becali a subliniat că nu va renunța la ideea sa de a schimba total echipa, Tavi Popescu fiind „out”

În încheiere, Gigi Becali a subliniat că nu va renunța la ideea sa de a schimba total echipa, iar Tavi Popescu trebuie să știe de pe acum că nu va mai fi titular. „Una peste alta dacă vrei am luat și două goluri la mișto. Două cu adormire, înțelegi. George Popescu, el vinde după adversar dar niciodată nu recuperează. El vine dar nu baga mingea în picior la minge.

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La fotbal sunt niște secrete pe care nimeni nu poate să le știe. Eu încerc, ți-am spus că încerc. George Popescu afară din echipă. Cisotti stânga, Boutoutaou dreapta, Tănase 10, Bîrligea atacant”, a concluzionat Becali.