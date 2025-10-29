Sport
Surpriză de proporții pentru Kurt Zouma după victoria din Cupa României Betano. Fundașului de la CFR Cluj nu i-a venit să creadă ce a făcut copilul său. Video

Moment special după CSM Slatina - CFR Cluj. Copiii lui Kurt Zouma și Mario Camora au intrat pe teren cu un trofeu special pentru părinții lor. Despre ce e vorba.
Alex Bodnariu
29.10.2025 | 15:17
Kurt Zouma, cel mai fericit jucător de la CFR după victoria din Cupa României
CFR Cluj s-a impus marți, în runda cu numărul 1 din Cupa României Betano, cu scorul de 4-0 în fața celor de la CSM Slatina, iar Kurt Zouma, vedeta din apărarea feroviarilor, a avut și un alt motiv de bucurie. Fiul său a câștigat primul trofeu din carieră, evoluând pentru juniorii echipei din Gruia.

Kurt Zouma, un familist convins

Kurt Zouma a venit în România alături de toată familia. Fotbalistul vedetă din lotul celor de la CFR a semnat cu echipa din Cluj doar în momentul în care s-a asigurat că propriii copii vor avea parte de condiții bune în orașul din Ardeal.

Francezul are trei copii, iar puștii merg la școală în Cluj-Napoca. Kais, unul dintre băieții lui Kurt Zouma, a fost înscris la echipa de juniori a celor de la CFR, iar săptămâna aceasta a câștigat și primul său trofeu în fotbalul românesc, alături de colegii săi de la U12.

Băieții lui Zouma și Camora au intrat cu trofeul în mână după CSM Slatina – CFR Cluj

Fotbalistul de la CFR Cluj a avut parte de o surpriză de proporții la finalul meciului cu CSM Slatina. Kais a ținut să-i prezinte trofeul câștigat chiar pe terenul din Gruia. Micuțul a mers alături de fiul lui Mario Camora lângă fotbaliști, iar mai apoi l-a îmbrățișat pe tatăl său.

„Mă simt bine și mă bucur să fiu aici. Este un capitol nou pentru mine, cum ai spus, o țară nouă, o nouă cultură și abia aștept să încep. Am o impresie foarte bună, am întâlnit deja oameni buni, pot să văd zâmbetele, lumea e fericită. E un oraș frumos, multă lume, mulți tineri trăind viața și fiind fericiți, chiar îmi place locul.

Ce pot să aduc este dorința de a câștiga fiecare meci, să dăm mereu sută la sută la antrenamente, să muncim din greu de fiecare dată și, chiar dacă vei avea momente mai grele, trebuie să știi că, în fotbal, trebuie să continui să înveți”, spunea Kurt Zouma la scurt timp după ce a fost prezentat la CFR Cluj.

