Surpriză! De unde a primit Zeljko Kopic ofertă ca să plece de la Dinamo. Nicolescu: ”Știu! E o chestiune discutată intern”. Exclusiv

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La scurt timp după ce s-a oficializat despărțirea lui Zeljko Kopic, s-a zvonit faptul că tehnicianul a primit o ofertă din zona Golfului. Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a spus tot ce știe despre viitorul antrenorului croat.

Andrei Nicolescu a dezvăluit ce ofertă a primit Zeljko Kopic

Președintele clubului Dinamo a mărturisit că din informațiile pe care le are nu ar fi nimic adevărat cu varianta de a merge în Emiratele Arabe Unite, la Al Wahda, și a precizat că la un moment dat a existat o oferă din China.

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”E o despărțire amiabilă, de comun acord, pentru că ambele părți au simțit că cumva fiecare are nevoie să facă un pas în față, să treacă la un alt nivel, să treacă într-o altă zonă. Și asta a intervenit în mod natural, adică nimeni nu se gândea la începutul sezonului sau la mijlocul sezonului, ci a fost o chestie care s-a întâmplat natural. Într-un fel trebuie înțeles și Mister, cumva și clubul.

(n.r. – Te așteptai după ce s-a pierdut barajul să se producă despărțirea asta?) Niște semne așa de la dânsul cumva se simțeau, nu știu să zic acum că erau clare sau nu, dar există o dezamăgire. Noi toți am fost dezamăgiți. Am discutat la două zile după meci, înainte să plece în vacanță, și a fost o discuție naturală din care s-a creionat această idee, să găsim o soluție.

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(n.r. – Ți-a spus cumva de vreo ofertă de la Al Wahda?) Nu, n-am discutat despre asta. Din ce am auzit, din alte părți, din alte surse, cu oameni care cumva au conexiuni acolo, eu nu am, se pare că nu ar fi o ofertă reală. Știu că la un moment dat a avut o ofertă din China. Asta e o chestie discutată intern, dar de asta nu știu nimic”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Florentin Petre pleacă și el de la Dinamo

O legendă a clubului Dinamo, . Președintele Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA situația antrenorului secund.

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”Da, pleacă. Adică lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Mister. Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor… Este una specială pe care o știu ei mai bine!”, a spus șeful ”câinilor”.

Când a pus Dinamo ochii pe înlocuitorul lui Kopic

Andrei Nicolescu a mărturisit că despărțirea de Zeljko Kopic s-a făcut după încheierea sezonului, că nu a existat niciun fel de discuții înainte, dar a precizat că Nuno Campos, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, se afla în vizorul departamentul de scouting de mai bine de 6 luni.

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”Am mai spus o chestie și iarăși s-a speculat foarte mult. Noi ca și club ne dorim să devenim cât mai european și să lucrăm cât mai corect și profesionist. Asta înseamnă că în departamentul nostru de scouting și de analiză de date, și toată partea care face suport pentru directorul sportiv, am înființat de anul trecut un departament care să facă scouting activ pentru antrenori.

Eu am făcut o declarație aseară (n.r. – sâmbătă seară) spunând, din perspectiva mea, că e o mândrie că clubul s-a dezvoltat atât de bine încât să aibă și un departament care să poată să facă activ lucrul ăsta ca un safe, ca o plasă de siguranță. S-a interpretat că de fapt noi știam și voiam să facem asta și iar e o chestiune foarte simplist gândită.

Și asta am spus că din perspectiva noastră noul antrenor era cumva pe radar de mai bine de 6 luni, adică apărea în liste. Dar au fost și alții care în timp au realizat niște lucruri, niște performanțe care nu-i mai fac accesibili pentru targetul lui Dinamo.

Cum probabil dacă, Nuno Campos ar fi câștigat Cupa Ungariei nu știm ce s-ar fi întâmplat la discuțiile pe care le-am inițiat după ce am știut că vom înceta cu Mister (n.r. – Zeljko Kopic). Deci sunt destul de multe detalii care nu trebuie luate așa în gura lumii și interpretate foarte simplu”, a afirmat Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.