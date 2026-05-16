Surpriză din partea lui Cristi Chivu la sărbătoarea Centenarului „rossonero”: „Sunt puține cluburi care reușesc”. Video

Cristi Chivu a câștigat titlul în Serie A și Coppa Italia, dar a rămas fidel culorilor „rossonero”. Cu o zi înainte să primească trofeul și medaliile de campion, antrenorul lui Inter a avut un mesaj special
Cristian Măciucă
16.05.2026 | 20:03
Cristi Chivu (45 de ani) se pregătește să primească titlul de campion al Italiei la meciul cu Verona din penultima etapă. Cu o zi înainte, antrenorul lui Inter a avut un mesaj pentru echipa sa de suflet, CSM Reșița, care a împlinit 100 de ani.

CSM Reșița a împlinit 100 de ani! Urare de la Cristi Chivu

Chiar dacă are culorile rivalei AC Milan, roșu și negru, CSM Reșița rămâne echipa de suflet a lui Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Lansat în fotbalul mare de gruparea de pe Bârzava, fostul căpitan al naționalei României nu putea rata sărbătoarea Centenarului. Pe 16 mai 2026, CSM Reșița a împlinit 100 de ani de la înființare, iar Chivu i-a urat „La mulți ani!”.

„La mulți ani, CSM Reșița! 100 de ani de pasiune și realizări. Este clubul care mi-a dat multe, care mi-a insuflat niște valori, care m-a ajutat să răzbat prin viață. Este o ocazie cu adevărat specială, pentru club și pentru susținătorii săi. E un motiv de mândrie pentru că sunt foarte puține cluburi care reușesc să atingă această bornă.

E vorba despre o muncă făcută cu pasiune, o muncă făcută cu drag, cu o viziune în încercarea de a fi competitiv, de a aduce bucurie oamenilor și susținătorilor acestui minunat club. Vă îmbrățișez cu drag! Sper să ne revedem curând și, încă o dată, la mulți ani!”, a fost mesajul pe care l-a transmis Cristi Chivu, pe pagina de Facebook a clubului CSM Reșița.

Chivu este simbol la Reșița

Cristi Chivu a fost lansat în fotbalul mare de CSM Reșița, club pentru care a evoluat încă din perioada junioratului, până în 1998, când a fost transferat la Craiova în schimbul sumei de 225.000 de euro. Un simbol și mai mare pentru orașul de pe Bârzava este tatăl lui Cristi, regretatul Mircea Chivu.

Fost căpitan de echipă și antrenor al clubului „rossonero”, Mircea Chivu dă numele stadionului din Valea Domanului, pe care evoluează gruparea din Liga 2. Sezonul acesta, CSM Reșița s-a salvat de la retrogadarea în Liga 3, după ce a terminat pe locul 3 în Grupa B din play-out-ul ligii secunde.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
