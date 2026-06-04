Surpriză: Dorinel Munteanu și-a găsit echipă imediat după plecarea de la Sibiu! Pe cine va antrena din sezonul următor

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Dorinel Munteanu (57 de ani) a bifat a patra retrogradare a carierei odată cu contraperformanța de la FC Hermannstadt din sezonul proaspăt încheiat. „Neamțul” nu va continua la Sibiu, iar presa locală a dezvăluit că antrenorul ce a făcut-o pe Oțelul Galați campioană în urmă cu un deceniu și jumătate s-a înțeles deja cu CSM Reșița, echipă ce evoluează în divizia secundă.

Dorinel Munteanu s-a înțeles cu noua sa echipă și va antrena în Liga a II-a

În contractul său cu FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu avea o clauză prin care putea rezilia contractul fără nicio problemă dacă echipa va retrograda la finalul sezonului. Cu toate acestea, el era decis să rămână dacă situația de la club s-ar fi îmbunătăți, în principal fiind vorba despre situația financiară.

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Performanțele slabe și jocul dezamăgitor al echipei, , i-au făcut pe cei din conducere să decidă să nu-i mai ofere o prelungire a contractului lui Dorinel Munteanu, iar fostul antrenor al sibienilor deja și-a găsit o nouă echipă.

Conform , Dorinel Munteanu va semna în următoarele zile cu CSM Reșița, echipă ce va fi adversara lui FC Hermannstadt în următorul sezon de Liga a II-a a României. Bănățenii au jucat în play-out în sezonul precedent și au terminat pe locul al treilea în Grupa B, după ce au adunat un singur punct în ultimele cinci meciuri.

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Mesaj emoționant primit de Dorinel Munteanu din partea unui preot

Dorinel Munteanu a traversat o perioadă foarte dificilă din punct de vedere profesional în ultima vreme. Fostul antrenor legendar al Oțelului Galați a retrogradat cu Sepsi OSK, după care a repetat această contraperformanță cu FC Hermannstadt. După ce a pierdut barajul cu FC Voluntari, viitorul tehnician al celor de la CSM Reșița

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„În toată cariera mea de sportiv de performanță, de antrenor, am primit și am oferit încurajări. Dar astazi simt nevoia sa împărtășesc cu voi acest mesaj primit de la un părinte…care mă cunoaște așa cum nu mă cunosc mulți. ‘Fiecare om poartă în suflet o poveste pe care ceilalți nu o văd. Un zâmbet poate ascunde oboseală, o tăcere poate ascunde durere, iar o reacție rece poate veni dintr-o luptă interioară despre care nimeni nu știe nimic. Așa cum un trecător nu îți cunoaște trăirile și durerile tale, așa tu nu le știi pe ale lui. Sau ale vecinului; sau ale prietenului.

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De cele mai multe ori, oamenii judecă repede. Privesc doar o clipă sau o scenă din viața cuiva și cred că au înțeles tot. Dealtfel, fiecare vede ceea ce dorește. Dar adevărul este că nimeni nu știe ce se află în adâncul sufletului; câte nopți nedormite, câte dezamăgiri, câte lacrimi stau în spatele unui om sau poveri în spate. Câtă muncă, câtă rugăciune, câtă nădejde în Dumnezeu, cîte lupte de a rămâne bun. Nu știm contextul istoriei, împrejurările, o posibilă constrîngere sau lipsă de cunoștință pentru o anumită faptă, cuvânt”, este o parte din mesajul primit de Dorinel Munteanu.