Surpriză! După Petrila, un alt jucător de națională de la Rapid a fost certat după 0-0 cu Botoșani: „În Turcia nu merge cu capul în pământ”

Claudiu Petrila a scăpat de critici după ratarea colosală din FC Botoșani – Rapid 0-0. Un alt fotbalist antrenat de Costel Gâlcă a fost certat la finalul partidei.

Petrila a scăpat! Alex Dobre, certat după ratarea din Botoșani – Rapid 0-0

În prima repriză a meciului de la Botoșani, . Extrema stângă a Rapidului n-a reușit să trimită mingea în plasă, deși poarta lui Anestis era complet goală.

Moldovenii au dominat partida, dar ocaziile mai mari au fost de partea bucureștenilor. Ultima șansă de a înscrie i-a aparținut lui Alexandru Dobre. Căpitanul giuleștenilor a preferat să șuteze, mingea s-a dus pe lângă poartă, deși îi putea pasa

„E jucător de echipa națională, nu mai e numai de Rapid, vrei la națională, mergem în Turcia să-i batem pe ăia pe acolo. Acolo nu merge cu capul în pământ!

I-a luat fața într-un târziu (n.r. lui Friday Adams), s-a uitat, l-a văzut la doi metri în spate. Spui că e aproape imposibil să-i mai ia fața”, a spus Panduru la TV Prima Sport 1, după FC Botoșani – Rapid 0-0.

Alexandru Dobre este lider în clasamentul golgheterilor, cu 10 reușite, la egalitate cu Jovo Lukic. Căpitanul Rapidului a marcat ultima dată în victoria din runda precedentă, scor 4-1, cu Csikszereda.

Dobre, comparat cu Louis Munteanu

Basarab Panduru a comparat ratarea lui Dobre cu faza din . Mai exact cu golul egalizator marcat de Louis Munteanu.

„Nu e ușor să prinzi șiret exterior acolo, să o dai. Nu prea merge, uite cum stă portarul, ai spațiu doar cât intră o minge. Portarul stă foarte bine, colțul lung nu pare că e chiar atât de gol.

Ca să dai gol trebuie să prinzi exteriorul, dar el s-a pus să dea deja cu dreptul, nu putea să mai dea cu exteriorul. Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea să o pună. Portarul a închis bine poarta, are puțin spațiu”, a mai spus Panduru.