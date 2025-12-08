Sport

Surpriză! După Petrila, un alt jucător de națională de la Rapid a fost certat după 0-0 cu Botoșani: „În Turcia nu merge cu capul în pământ”

Rapid a avut trei ocazii uriașe în meciul de la Botoșani, încheiat la egalitate, scor 0-0. Deși cea mai mare a fost a lui Claudiu Petrila, un alt fotbalist giuleștean a fost certat
Cristian Măciucă
09.12.2025 | 01:00
Claudiu Petrila a scăpat de critici după ratarea colosală din FC Botoșani – Rapid 0-0. Un alt fotbalist antrenat de Costel Gâlcă a fost certat la finalul partidei.

Petrila a scăpat! Alex Dobre, certat după ratarea din Botoșani – Rapid 0-0

În prima repriză a meciului de la Botoșani, Claudiu Petrila a irosit ratarea campionatului. Extrema stângă a Rapidului n-a reușit să trimită mingea în plasă, deși poarta lui Anestis era complet goală.

Moldovenii au dominat partida, dar ocaziile mai mari au fost de partea bucureștenilor. Ultima șansă de a înscrie i-a aparținut lui Alexandru Dobre. Căpitanul giuleștenilor a preferat să șuteze, mingea s-a dus pe lângă poartă, deși îi putea pasa ghinionistului Petrila.

„E jucător de echipa națională, nu mai e numai de Rapid, vrei la națională, mergem în Turcia să-i batem pe ăia pe acolo. Acolo nu merge cu capul în pământ!

I-a luat fața într-un târziu (n.r. lui Friday Adams), s-a uitat, l-a văzut la doi metri în spate. Spui că e aproape imposibil să-i mai ia fața”, a spus Panduru la TV Prima Sport 1, după FC Botoșani – Rapid 0-0.

Alexandru Dobre este lider în clasamentul golgheterilor, cu 10 reușite, la egalitate cu Jovo Lukic. Căpitanul Rapidului a marcat ultima dată în victoria din runda precedentă, scor 4-1, cu Csikszereda.

Dobre, comparat cu Louis Munteanu

Basarab Panduru a comparat ratarea lui Dobre cu faza din Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Mai exact cu golul egalizator marcat de Louis Munteanu.

„Nu e ușor să prinzi șiret exterior acolo, să o dai. Nu prea merge, uite cum stă portarul, ai spațiu doar cât intră o minge. Portarul stă foarte bine, colțul lung nu pare că e chiar atât de gol.

Ca să dai gol trebuie să prinzi exteriorul, dar el s-a pus să dea deja cu dreptul, nu putea să mai dea cu exteriorul. Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea să o pună. Portarul a închis bine poarta, are puțin spațiu”, a mai spus Panduru.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
