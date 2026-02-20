Surpriză! El este primul rival al lui Răzvan Burleanu la șefia FRF. Și-a anunțat oficial candidatura

ADVERTISEMENT

Alegerile pentru cele mai importante funcții din Federația Română de Fotbal se apropie, iar iubitorii „sportului rege” din România vor ști cine va fi președintele forului românesc pe data de 18 martie. După ce Răzvan Burleanu a fost singurul candidat la ultimele alegeri, pentru cele din acest an și-a aflat deja primul contracandidat: Ilie Drăgan.

Cine este Ilie Drăgan, primul contracandidat al lui Răzvan Burleanu pentru șefia FRF

Răzvan Burleanu va candida din nou pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal, însă, spre deosebire de ultimele alegeri, actualul șef al forului va avea și contracandidați. Ilie Drăgan este un adevărat contestatar al lui Burleanu și este primul care vrea să îi ia locul.

În prezent, el ocupă funcția de președinte al unui club de juniori, numit 3 Kids Sports. Ilie Drăgan a mai candidat și în 2018, însă nu a obținut niciun vot. De această dată, el a explicat clar de ce lumea ar trebui să aibă încredere în candidatura sa: „Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008”, a spus Drăgan, conform

De ce mai are nevoie Ilie Drăgan pentru a-și putea depune candidatura

Momentan, Ilie Drăgan nu își poate depune dosarul, deoarece mai are nevoie de o propunere de candidatură. din partea a cinci membri afiliați ai FRF. Momentan, el deține patru astfel de propuneri:

„Încă nu e finalizat dosarul. Mai am nevoie de o propunere de candidatură, am până acum 4. Mai am 5-6 oameni care mi-au spus că-mi vor da candidatura și mă voi vedea cu dânșii zilele următoare. Mi-au promis, acum sper ca măcar unul dintre ei să se țină de cuvânt.

Personal, nu cred că vor fi probleme cu încă o propunere de candidatură. N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri, că mă pot aștepta la orice”, a mai spus Drăgan, pentru sursa citată.

Care ar fi primele lucruri pe care le-ar face Ilie Drăgan în funcția de președinte al FRF

În urmă cu o lună, Ilie Drăgan l-a criticat pe Răzvan Burleanu și a dezvăluit care ar fi primele lucruri de care s-ar ocupa în cazul în care ar fi ales în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal: „În primul rând, organizarea unor ședințe, întâlniri, dezbateri pe compartimente și ulterior Adunare Generală în care să se supună la vot subiectele și soluțiile găsite. Sunt foarte multe probleme în fotbalul românesc. Toate dezbătute.

Apoi, o întâlnire cu angajații FRF. Eu cred că sunt unii dintre angajații FRF care pot fi mai bine puși în valoare. Vă dau și un exemplu concret. Miodrag Belodedici. El apare doar când se organizează un eveniment. Aș mai aduce lângă FRF și alți oameni din teritoriu care au aceeași pasiune ca mine. Vă spun și un nume pe care nu-l cunosc personal. Nu știu dacă ați auzit de Oana Vădeanu. Știe foarte multe despre fotbal, în special despre fotbalul sud-american”, a mai spus Drăgan.

Reproșurile lui Ilie Drăgan față de regimul Burleanu

Ilie Drăgan, fost participant la șefia FRF și în anul 2018, a recunoscut că nu vede nicio îmbunătățire a fotbalului românesc din momentul în care Răzvan Burleanu a preluat șefia forului. Mai mult decât atât, el a dezvăluit că a lucrat în interiorul Federației pentru un an și jumătate, timp în care a observat abordarea greșită față de fotbalul din România:

„Din perspectiva mea și nu cred că doar mea, nu există o îmbunătățire reală a condiției fotbalului românesc. Cam ăsta-i principalul și singurul obiectiv care ar trebui să stea la baza unei implicări. Spun chestia asta ca președinte de club, care 5 ani a participat în competițiile FRF. Am și muncit în Federația Română de Fotbal între iulie 2014 și 15 februarie 2016. În această perioadă am văzut cum funcționează lucrurile în FRF și care e abordarea Federației față de fotbalul din România.

Răzvan Burleanu folosește tot timpul cuvântul „împreună”. „Împreună suntem o familie”, „împreună suntem mai buni”. Am avut și eu chestia asta, dar să folosim mesaje fără substanță, fără a fi puse în practică, ar fi o problemă. Nu cred că mesajul e important, ci ceea ce facem. Aș putea spune „unitate”. Și poate „suferim împreună” ar putea fi un slogan. Cei de la conducerea FRF nu suferă împreună cu fotbalul românesc. Sunt două lucruri total separate. Federația Română de Fotbal care într-adevăr o duce foarte bine dacă ne uităm la ce Mercedesuri sunt acolo și la cum arată clădirea Federației pe interior. Averea celor care conduc FRF. Și fotbalul românesc care se destramă pe zi ce trece”, a continuat președintele clubului de juniori 3 Kids Sports.

Ilie Drăgan, proteste în fața FRF în urmă cu un an

Nu de mult, pe care Federația Română de Fotbal le-a înaintat cluburilor de juniori care nu au participat la toate competițiile juvenile organizate sub egida sa, sumele fiind între 10.000 de lei și 30.000 de lei.

„După 11 ani de domnie, atât s-a putut? S-aplici o amendă cum nu s-a mai văzut? Așa se definește sustenabilitate? Făcând proiecte multe cu zero calitate?”; „E simplu să comanzi, când banii nu-s ai voștri! Dar, gata, s-a sfârșit, nu vom mai sta ca proștii!”, au fost două dintre mesajele afișate de Ilie Drăgan în fața sediului Federației Române de Fotbal.