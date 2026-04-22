Surpriză: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR, devansate! Clubul din SuperLiga care a atras cei mai mulți bani de la sponsori

Bogdan Baratky, analiză amplă în FANATIK despre banii pe care cluburile din SuperLiga i-au înregistrat de la sponsori. Surpriza vine de la o echipă care nu se luptă cu granzii FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR
Bogdan Baratky Tudor
22.04.2026 | 06:45
Surpriza FCSB Dinamo Rapid Craiova si CFR devansate Clubul din SuperLiga care a atras cei mai multi bani de la sponsori
Radiografie financiară a banilor pe care i-au înregistrat cluburile din SuperLiga de la sponsori
Pe lângă lupta sportivă purtată în iarbă, cluburile de prima ligă poartă și o altă bătălie, la fel de interesantă, dar mult mai puțin vizibilă. Ne referim desigur la concurența acerbă pentru atenția sponsorilor dispuși să aloce bugete pentru fotbalul autohton. Toate cluburile de primă ligă au publicat rapoartele financiare aferente anului 2025; avem așadar toate informațiile necesare pentru a vă oferi o imagine de ansamblu a competiției pentru sponsorii SuperLigii.

Haideți să vedem împreună cum se distribuie banii sponsorilor și cum a evoluat această piață în ultimii doi ani (2024 și respectiv 2025).

Banii din sponsorizări în SuperLiga în 2025

172.5 milioane lei (aproximativ 33.8 milioane EUR) a atras de la sponsori fotbalul românesc de primă ligă în 2025. Toate cele 16 cluburi. 15, de fapt, pentru că Metaloglobus a raportat 0 (zero) încasări la acest capitol de venit.

sponsorizari superliga 2025
Sponsorizările în SuperLiga în 2025

Acestea sunt sumele absolute, reci, care compun fotografia anului 2025, conform rapoartelor oficiale publicate de cluburi (procentul reprezintă ponderea fiecărui club în total). Pentru o imagine completă, vom vedea în cele ce urmează cum au evoluat an pe an aceste sume.

piata sponsorizare 2025
Piața sponsorizare 2025 în SuperLiga

Comparație: 2024 vs 2025

Pentru ca analiza comparativă să aibă sens (2024 vs 2025), nu vom lua în calcul nou-promovatele (Csikszereda, FC Argeș și Metaloglobus) deoarece, în mod evident, acestea nu au „punctat” în clasamentul din 2024. Urmărind analiza de mai jos, trebuie să avem în vedere faptul că sumele atrase reflectă deopotrivă notorietatea brandului, „tracțiunea” locală, regională, sau națională a acestuia, imaginea competiției, dar și capacitatea economiei locale de susține fenomenul fotbalistic.

comparatie sponsorizare 2024 2025
Comparație sponsorizare în SuperLiga 2024 vs 2025

În total, sponsorii au adus celor 13 cluburi în 2025 167.4 milioane lei, cu 16% mai mult decât în 2024 (143.7 milioane lei). O creștere de 16% an pe an este una semnificativă, dar la fel de importantă este distribuția sumelor. Cluburile sunt ordonate în imaginea de mai sus după sumele încasate în 2025, iar ultima coloană indică variația anuală. Verde înseamnă creștere (2025, față de 2024), iar roșu scădere. Performerele, vom vedea imediat, sunt Universitatea Craiova, Farul și Rapid. Dar FCSB, CFR, Dinamo și Slobozia au și ele merite importante.

Surprinzător, liderul clasamentului este FC Botoșani. Dar suma este cu siguranță înșelătoare, pentru că provine în mare parte de la societăți aparținând finanțatorului clubului (Valeriu Iftime). Așadar, nu putem spune cu exactitate cât anume din „felia” de 17.4% din tortul sponsorizărilor din 2025 se bazează pe un mecanism pur economic.

Universitatea Craiova – lider de facto

Universitatea Craiova este, de facto, ocupanta primului loc în competiția contribuției sponsorilor. Calificarea în Europa și traseul din grupe au adus clubului peste 4 milioane EUR în 2025 (12.3% din total) și o creștere impresionantă de 24% față de anul precedent. Explicația? Un mix intre brandul Universitatea și performanța sportivă.

Farul este un caz extrem de interesant. E un brand important doar pentru județul Constanța, însă a atras peste 19 milioane de lei (11% din total și cu 15% mai mult decât în 2024) datorită „alianței” cu un brand cu adevărat național – brandul Hagi. Este remarcabil faptul că un club fără participare europeană și fără anvergură națională reușește să atragă astfel de sume.

Rapidul este a treia performeră. Pentru că reușește să colecteze 10% din totalul sumelor (17.2 milioane) fără a se apropia măcar de competițiile europene. Meritul se împarte între brandul Rapid (includ aici Giuleștiul) și imaginea (și conexiunile din zona de business) lui Dan Șucu. Creșterea de numai 2% (sub inflație) față de 2024 vine însă cu o concluzie neplăcută: în cazul în care Rapid va rata din nou participarea în Cupele Europene, putem asista la o scădere în viitorul apropiat. Iar creștere fără Cupe Europene cu siguranță nu vom vedea.

FCSB, CFR și Dinamo, în topul creșterii

FCSB, CFR și Dinamo punctează în clasamentul creșterilor an pe an (32%, 32%, 31%). Creșteri excepționale, cu fundamente diferite.

FCSB rulează la acest capitol mult sub posibilități, pentru că modelul Gigi Becali nu pare a intra în meniul sponsorilor de calibru. Sumele au crescut însă datorită performanței mult peste medie în Europa din 2025.

CFR, deși în scădere de turație sportivă își demonstrează influența locală, în timp ce Dinamo, brand național, începe să își fructifice potențialul. Ca și în cazul Rapidului, sumele se vor îmbunătăți semnificativ odată cu intrarea în Europa.

Unirea Slobozia nu impresionează prin sume, ci prin creștere. Cu 71% au crescut sumele încasate de Unirea, cauzele fiind două: menținerea în prima liga, dar mai ales revenirea acasă, pe renovatul stadion local. Fapt care, cu siguranță, a atras atenția agenților economici din județ.

Împotriva trendului: cluburile care au raportat scăderi la sumele atrase din sponsorizare

Trei cluburi au înregistrat scăderi în 2025 la capitolul sume atrase din sponsorizare: U Cluj, UTA și respectiv Petrolul.

UTA și Petrolul sunt două cluburi aflate în concordat preventiv, iar asta nu pare să fie o coincidență. Scăderea de încasări poate reprezenta, cel mai probabil, un semn al neîncrederii economiei locale în management-ul care a dus cluburile într-o astfel de situație. De altfel, în ambele cazuri vorbim despre cluburi de tradiție, cu suporteri și cu importanță indiscutabilă cel puțin la nivelul județului.

Surpriza neplăcută este U Cluj, club cu un parcurs sportiv peste așteptări. U Cluj a ajuns în cupele europene deja (spre deosebire de Rapid sau Dinamo), iar sezonul acesta se bate (cu șanse serioase) la titlu. Personal, nu am o explicație, dar vă pot ajuta cu o speculație. Totalul încasat de U și CFR în 2024 și respectiv 2025 este… constant. Aproximativ 25 milioane lei (cumulat) în fiecare dintre cei doi ani. Aparent aceasta este capacitatea pieței locale, iar cele două cluburi își adjudecă fiecare o parte în funcție de influența (nu performanța sportivă) de moment.

Cum din păcate anul 2026 nu se prezintă prea ofertant din perspectivă economică, e interesant de văzut cum se va reflecta asta în bugetele de sponsorizare. O analiză pe care o vom face, sănătoși să fim, la anul pe vremea asta.

