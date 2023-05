Surpriza FCSB pentru perioada de mercato dacă nu vine Chiricheș: Igor Armaș de la FC Voluntari! Detalii exclusive la Fanatik SuperLiga. Video

Gigi Becali își dorește doi apărători centrali pentru sezonul viitor, iar primul pe listă este Vlad Chiricheș. FANATIK a aflat care l-ar transforma pe căpitanul naționalei în cel mai bine plătit jucător din România.

Igor Armaș de la FC Voluntari, în vederile lui Gigi Becali pentru un transfer la FCSB

În cadrul , Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate că FCSB îl are pe lista de transferuri pe Igor Armaș de la FC Voluntari, însă jucătorul din Republica Moldova este abia a treia opțiune pentru vicecampioana României.

”Își face FCSB echipă? Avem discuții cu Chiricheș. Djokovic vine mâine (n.r. – marți). Eu zic că Djokovic se face, astea sunt informațiile. Garita se face și pot să vă mai dau în exclusivitate un nume pentru care FCSB ar fi interesată. Nu știm dacă echipa respectivă o să-i dea drumul, dar jucătorul îi face tare de tot cu ochiul FCSB-ului și antrenorului.

Nu e o bombă, dar e un jucător care mie îmi place foarte mult și Gigi se uită tot mai atent la el și se gândește. Nu e prima opțiune, e Chiricheș pentru postul de fundaș central, dar și lui Gigi Becali și băieților de la FCSB le place foarte mult. Nu știu dacă se va face.

E vorba de Iosif Armaș de la FC Voluntari. E mai bărbat de zece ori decât Dawa. E Chiricheș, mai e o variantă din străinătate și a treia opțiune e Igor Armaș. Nu cred că va ajunge Armaș, pentru că are și o vârstă, dar este a treia sau a patra opțiune. Varianta doi este tot un fost jucător al Voluntariului care a fost în pandemie, este vorba despre slovenul Andraz Struna.

Eu vorbesc care sunt țintele, nu am spus că o să se facă. Burcă nu, mai are un an de contract. Mi-e greu să cred că-l dă. Tu, Neluțu Varga îl întărești pe Gigi cu Burcă, cel mai bun fundaș central? Deci Chiricheș, Burcă varianta de lux, Struna care a fost la Voluntari și ultima variantă e Armaș, dar are o vârstă și Gigi vrea jucători pe care să-i și vândă”, a spus Horia Ivanovici.

Răchită vrea ca transferurile să se facă după o consultare cu antrenorul

Fostul fundaș Vivi Răchită este de părere că FCSB va face din nou transferuri după dorința lui Gigi Becali și fără ca antrenorul să fie consultat. ”Degeaba dacă a semnat cu Ilie Haralambie (n.r. – Elias Charalambous) al patrulea. Pentru că Gigi e primul, Pintilii al doilea, al treilea Neubert și Haralambie al patrulea.

Semnează cu un A1 și ăla să-și explice filosofia de joc, metodica, programul, proiectul și să-ți spună: ‘Pentru fundaș central am nevoie de profilul ăsta de jucător. Haide, propune-mi tu dacă vrei 3-4 și lasă-mă pe mine să aleg. Sunt banii tăi, tu propune, dar uite care e filosofia mea de joc: să ies cu mingea de acolo, să pasez, să nu mai joc minge lungă că nu suntem în Anglia’.

Mi se reproșa că ce am cu Haruț, uite l-am văzut pe Haruț acum, săracul… A dat 650.000 de euro pe el, 15.000 salariu pe lună, păi găsești jucător în liga a doua din Franța la jumătate de preț și salariu la jumătate, explodează. Căutați în ligile astea care au abc-ul fotbalului.

Pe Boudjema l-am adus din liga a patra din Franța și a făcut spectacol în România pe 2.000. Nu-i mai dau jucători lui Gigi că a zis că am răutăți, că sunt prieten cu Pițurcă. Am mai zis și de bine, dar apoi au venit ăia de la CSA și au spus că îmi dă Gigi brânză”, a declarat Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

