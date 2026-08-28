Sport

Surpriză! Florentin Petre a semnat și reface „cuplul de aur” de la Dinamo cu Zeljko Kopic: „ Avem treabă!”

Florentin Petre a ajuns în cele din urmă în Polonia și a semnat cu Wieczysta Cracovia. Zeljko Kopic este noul antrenor al echipei din Polonia și a refăcut astfel cuplul care a impresionat pe banca lui Dinamo.
Flaviu Popa
28.08.2026 | 07:00
Surpriza Florentin Petre a semnat si reface cuplul de aur de la Dinamo cu Zeljko Kopic Avem treaba
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Florentin Petre a ajuns lângă Kopic în Polonia
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În urmă cu mai multe zile, Zeljko Kopic era prezentat drept antrenorul oficial al celor de la Wieczysta, însă multă lume se întreba unde este secundul Florentin Petre. Inițial, s-a vorbit despre faptul că polonezii nu au acceptat ca fostul antrenor al lui Dinamo să vină cu staff-ul său. În cele din urmă, Florentin Petre a refăcut echipa.

Florentin Petre a ajuns lângă Zeljko Kopic la Wieczysta Cracovia, în Polonia

Cei doi au lucrat la Dinamo doi ani, iar acum vor încerca să evite retrogradarea cu Wieczysta Cracovia, nou-promovată în Polonia. Cu doar trei puncte obținute în patru meciuri, cei de la Wieczysta par printre „favoritele” la retrogradare. Asta nu-i sperie pe Florentin Petre și Kopic, cei doi fiind deciși să scrie istorie și în Polonia.

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„Ei bine… am ajuns și eu azi la Cracovia! Mă bucur din suflet să fiu aici și, mai ales, să fiu din nou lângă Kopa. Am spus multe despre prietenia noastră de-a lungul timpului. Astăzi nu mai trebuie să spun nimic. Suntem aici. Suntem împreună. Și avem treabă! Hai, Mister!”, a transmis Florentin Petre pe Instagram.

Florentin Petre și-a început cariera de antrenor ca și secund la Dinamo II în 2012, după care e ajuns la prima echipă unde a stat până în 2013. A fost și antrenor principal începând cu 2017 la echipe ca Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Ceahlăul Piatra Neamț și Unirea Ungheni. Din 2024 a devenit secundul lui Kopic la Dinamo, decizie pe care nu a regretat-o niciodată.

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Wieczysta Cracovia este nou-promovată în acest sezon în Polonia și se zbate în subsolul clasamentului

Wieczysta Cracovia a promovat în această vară în prima ligă din Polonia, însă fanii sunt momentan dezamăgiți după ce echipa lor a obținut singură victorie și a bifat trei înfrângeri în patru runde în Polonia. Cu un lot cotat la 14,75 milioane de euro, Wieczysta Cracovia nu este printre cele mai slabe echipe din campionat.

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Potrivit datelor oficiale Transfermarkt, Wieczysta Cracovia este mai valoroasă ca lot decât Wisla Cracovia, GKS Katowice, Wisla Plock, Radomiak Radom, Piast Gliwice și Slask Wroclaw.

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Echipa antrenată de Zeljko Kopic are doar patru jucători cotați la peste 1 milion de euro în lot, printre care fostul jucător al Rapidului, Tobias Christensen, cotat la 2,3 milioane de euro. Ceilalți trei jucători de calibru sunt Christopher Lungoyi, Mateusz Wieteska și Efthymios Koulouris (atacant, 30 de ani, cotat la 2,8 milioane de euro).

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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