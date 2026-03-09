Surpriză! Ilie Dumitrescu a anunțat cât va dura tandemul Mirel Rădoi – FCSB: „Eu văd același scenariu ca la Craiova”

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat, scor 1-3, în fața lui U Cluj în etapa a 30-a din SuperLiga. În urma acestui rezultat, Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au prezentat demisiile. Gigi Becali nu a stat mult timp fără antrenor și s-a înțeles cu Mirel Rădoi. Cum vede Ilie Dumitrescu mutarea făcută de echipa campioană.

Ilie Dumitrescu, verdict după ce Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi: „Proiectul va fi pe termen mai lung”

Gigi Becali a purtat, pe parcursul zilei de luni, 9 martie, o discuție cu Mirel Rădoi privind preluarea FCSB până la finalul sezonului în curs. După aceste convorbiri, cei doi au confirmat că urmează să colaboreze.

Ilie Dumitrescu este convins că Gigi Becali a făcut o mutare excelentă. Fostul mare internațional susține că Mirel Rădoi poate avea rezultate la FCSB, campioana en-titre dispunând de toate facilitățile necesare pentru marea performanță.

„Eu cred că proiectul acesta va fi pe termen mai lung. A avut final de sezon la Craiova, iar apoi a făcut rezultate. Vorbim de Rădoi, care a demonstrat la Craiova. Eu văd același scenariu și la FCSB. El a făcut transferuri, campania lui a fost foarte bună. Au acum doi jucători buni pe post, la cel mai înalt nivel. Este un sezon foarte bun făcut de U Craiova.

Eu cred foarte mult în potențialul lui și este o mutare excelentă făcută de FCSB. Iubește prea mult fotbalul. Are șansa să construiască un proiect la FCSB, să facă performanță. Este cam ce își dorește orice antrenor, să ai forță financiară. Are capacitate, are un lot foarte bun, plus că se va întări. Eu aș vrea ca lucruri să rămână cum sunt acum. Mirel Rădoi să devină antrenor și să aibă o relație bună cu Gigi și cu ceilalți din staff”, conform .

Mirel Rădoi va antrena FCSB până la finalul sezonului

În ciuda faptului că Ilie Dumitrescu este convins că FCSB poate avea un proiect important sub comanda lui Mirel Rădoi, antrenorul va rămâne pe banca tehnică doar până la finalul acestui sezon.

Gigi Becali a dezvăluit că finul său are deja un acord verbal cu un alt club, . Totuși, o remunerație de 1 milion de euro pe an, însă doar dacă echipa va avea performanțe.

„Mi-a spus așa. Și asta nu e de fapt o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro care, într-un fel, e acceptată. El mi-a zis așa. Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis să mă ajute. A zis să stau liniștit, că o scoatem. Omul a zis că vine să o scoatem, apoi văd eu”, a declarat Gigi Becali.