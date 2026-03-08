Sport

Surpriză imensă în Cupa Angliei! Revelația din Premier League a fost eliminată de ultima clasată din liga a 3-a

Cupa Angliei continuă să ofere spectacol și rezultate neașteptate. Vezi ce club din Premier League a fost eliminat din competiție de o echipa modestă, care joacă în liga a 3-a.
Dragos Petrescu
08.03.2026 | 20:49
Surpriza imensa in Cupa Angliei Revelatia din Premier League a fost eliminata de ultima clasata din liga a 3a
ULTIMA ORĂ
Sunderland a fost eliminată din Cupa Angliei Port Vale, o echipă din liga a 3-a // Sursă foto: BBC
ADVERTISEMENT

Optimile de finală ale Cupei Angliei au produs câteva meciuri extrem de spectaculoase. Unul dintre ele a avut loc sâmbătă seară, atunci când Wrexham FC, echipa actorului Ryan Reynolds, a fost extrem de aproape de a o elimina pe Chelsea din competiție. Astăzi însă, a venit și primul șoc. Sunderland, revelația actualului sezon de Premier League, a părăsit FA Cup după un duel cu Port Vale, o echipă care se află pe ultima poziție în League One (a 3-a ligă din fotbalul englez).

Sunderland a fost eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a 3-a

Sunderland a promovat în Premier League la finalul stagiunii precedente, însă acest lucru nu se simte deloc. „Pisicile negre” s-au adaptat excelent condițiilor din primul eșalon al fotbalului din Insulă, iar în momentul de față, formația pregătită de Regis Le Bris ocupă locul 11 în clasament și luptă cu șanse reale pentru un loc de cupă europeană.

ADVERTISEMENT

Prima decepție majoră din acest sezon a grupării de pe Stadium of Light s-a produs însă duminică seară, în FA Cup. Sunderland a pierdut la limită, 0-1, pe terenul celor de la Port Vale, o echipă din liga a 3-a engleză, iar astfel, „pisicile” au părăsit competiția în faza optimilor de finală.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ben Waine, în minutul 28. Chiar dacă pe parcursul actului secund Regis Le Bris și-a trimis în teren doi dintre cei mai importanți jucători, și anume Granit Xhaka și Wilson Isidor, Sunderland nu a izbutit să înscrie nici măcar golul egalizator.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Care sunt echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei Angliei

În momentul de față, se cunosc șapte dintre cele opt echipe care vor juca în „sferturile” FA Cup. Pe lângă Port Vale, celelalte cluburi care au obținut deja biletele pentru faza următoare a competiției sunt: Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Leeds United și Southampton.

Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale...
Digisport.ro
Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
ADVERTISEMENT

Cea de-a opta echipă calificată va fi stabilită luni, 9 martie. Cele două formații care se luptă pentru ultimul loc din „sferturi” sunt West Ham United și Brentford. Meciul va avea loc de la ora 21:30, pe London Stadium. Principala favorită la câștigarea competiției, conform statisticienilor de la Opta, este Arsenal, actualul lider din Premier League.

Scene de război după Rangers – Celtic! Fanii celor două echipe au intrat...
Fanatik
Scene de război după Rangers – Celtic! Fanii celor două echipe au intrat pe teren pentru o confruntare directă. Video
Genoa – AS Roma 2-1, live video în etapa 28 din Serie A....
Fanatik
Genoa – AS Roma 2-1, live video în etapa 28 din Serie A. Meci tare pentru echipa lui Dan Șucu. „Grifonii” revin în avantaj!
Fanatik SuperLiga, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – Universitatea Craiova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când...
iamsport.ro
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când se va face anunțul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!