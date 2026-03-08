Surpriză imensă în Cupa Angliei! Revelația din Premier League a fost eliminată de ultima clasată din liga a 3-a

ADVERTISEMENT

Optimile de finală ale Cupei Angliei au produs câteva meciuri extrem de spectaculoase. Unul dintre ele a avut loc sâmbătă seară, atunci când . Astăzi însă, a venit și primul șoc. Sunderland, revelația actualului sezon de Premier League, a părăsit FA Cup după un duel cu Port Vale, o echipă care se află pe ultima poziție în League One (a 3-a ligă din fotbalul englez).

Sunderland a fost eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a 3-a

Sunderland a promovat în Premier League la finalul stagiunii precedente, însă acest lucru nu se simte deloc. „Pisicile negre” s-au adaptat excelent condițiilor din primul eșalon al fotbalului din Insulă, iar în momentul de față, formația pregătită de Regis Le Bris ocupă locul 11 în clasament și luptă cu șanse reale pentru un loc de cupă europeană.

ADVERTISEMENT

Prima decepție majoră din acest sezon a grupării de pe Stadium of Light s-a produs însă duminică seară, în FA Cup. Sunderland a pierdut la limită, 0-1, pe terenul celor de la Port Vale, o echipă din liga a 3-a engleză, iar astfel, „pisicile” au părăsit competiția în faza optimilor de finală.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ben Waine, în minutul 28. Chiar dacă pe parcursul actului secund Regis Le Bris și-a trimis în teren doi dintre cei mai importanți jucători, și anume Granit Xhaka și Wilson Isidor, Sunderland nu a izbutit să înscrie nici măcar golul egalizator.

ADVERTISEMENT

Care sunt echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei Angliei

În momentul de față, se cunosc șapte dintre cele opt echipe care vor juca în „sferturile” FA Cup. Pe lângă Port Vale, celelalte cluburi care au obținut deja biletele pentru faza următoare a competiției sunt: Arsenal, , Chelsea, Liverpool, Leeds United și Southampton.

ADVERTISEMENT

Cea de-a opta echipă calificată va fi stabilită luni, 9 martie. Cele două formații care se luptă pentru ultimul loc din „sferturi” sunt West Ham United și Brentford. Meciul va avea loc de la ora 21:30, pe London Stadium. Principala favorită la câștigarea competiției, conform statisticienilor de la Opta, este Arsenal, actualul lider din Premier League.