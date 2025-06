Surpriză în cantonamentul lui Dinamo! Fostul portar al Universității Craiova se antrenează cu echipa lui Kopic

Dinamo pregătește concurență acerbă pentru postul de portar. În cantonamentul „câinilor” și-a făcut apariția un goalkeeper care a trecut pe la Universitatea Craiova.

Dinamo are un portar nou în cantonament

Rămasă fără Golubovic, Dinamo e în continuare în căutarea unui portar. . Până să ajungă la o înțelegere cu „Chucky”, Zeljko Kopic a primit un nou goalkeeper în cantonament.

În această perioadă de mercato, la Dinamo a sosit deja un portar de perspectivă. La pregătirile „câinilor” a mai apărut însă un junior. Este vorba despre Yanis Găgeatu (18 ani), portar care a aparținut de Universitatea Craiova și care reprezintă culorile României la nivel de U18.

Găgeatu a postat deja fotografii de la antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic și pare că deja speră să aibă o carieră strălucită în tricoul roș-alb. Tânărul portar a postat următorul mesaj, alături de o poză de la ședința de pregătire: „Fiecare antrenament este o promisiune a visului tău”.

Cine e Yanis Găgeatu, portarul aflat în probe la Dinamo

În 2023, când avea doar 16 ani, Yanis Găgeatu își exprima dragostea pentru Universitatea Craiova, echipa din orașul său natal. El a primit o șansă importantă de la

„Am început fotbalul când aveam doar 5 ani, atunci a fost pentru prima dată când am luat contact cu sportul rege. Nu știam mai nimic despre acest sport, am vrut să-mi încerc norocul să văd dacă este de mine și chiar a fost!

Bineînțeles, încă de la primii mei pași în fotbal, mi-am dorit să ajung la Universitatea Craiova, echipa fanion a Olteniei. Munca, dorința și disciplina au fost cele care m-au adus în acest punct, de a avea șansa de a merge într-un cantonament cu Știința.

De când am ajuns la juniorii Universității, fotbalul pentru mine s-a schimbat total. Munceam din ce în ce mai mult pentru a ajunge cât mai sus. Pot spune că am pierdut foarte multe momente pe care un copil obișnuit le trăiește, însă nu am regretat și nu regret nimic pentru faptul că am făcut totul pentru sportul pe care îl iubesc”, declara Găgeatu, în ianuarie 2023, pentru

Yanis Găgeatu a plecat de la Craiova în vara lui 2023, la ACSO Filiași. În sezonul 2024-2025, tânărul goalkeeper a fost legitimat la SCM Rm. Vâlcea.