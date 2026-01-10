Sport

Surpriză în cantonamentul Rapidului! Și-a serbat ziua de naștere în Antalya. Video

Moment special în timpul cantonamentului de iarnă al celor de la Rapid. Un jucător și-a serbat ziua de naștere chiar în Antalya. Surpriza făcută de staff.
Alex Bodnariu
10.01.2026 | 22:23
Giuleștenii se pregătesc în Antalya pentru restul sezonului de Superliga. Unul dintre jucătorii luați de Costel Gâlcă în Turcia a avut parte de o surpriză de proporții. Sâmbătă, 10 ianuarie, a fost ziua tânărului Sebastian Banu. Fotbalistul și-a sărbătorit majoratul chiar în cantonament.

Sebastian Banu, tânărul jucător de la Rapid, și-a făcut majoratul în cantonamentul din Antalya!

La fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent, nu doar jucătorii de bază de la Rapid merg în cantonamentul de iarnă, ci și juniorii de perspectivă. Sebastian Banu s-a numărat printre norocoșii care au prins lotul deplasat în Antalya și a avut parte de o aniversare pe care nu o va uita niciodată.

Tânărul jucător al celor de la Rapid a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani chiar în timpul cantonamentului. Oficialii clubului au ținut să marcheze momentul și au pregătit o surpriză. În timp ce fotbaliștii se aflau la masă, în sală a fost adus un tort.

Sebastian Banu s-a ridicat în picioare, iar colegii săi au început să îi cânte „La mulți ani”. Pe rețelele de socializare a fost postat un scurt filmuleț cu momentul surprins în timpul cinei. Sărbătoritul, vizibil emoționat, a suflat în lumânări și și-a pus o dorință.

Cine este Sebastian Banu, fotbalistul în care giuleștenii își pun mari speranțe

Sebastian Banu este unul dintre jucătorii de perspectivă ai Rapidului. Acesta joacă pe poziția de mijlocaș central și a avut deja șansa să evolueze alături de fotbaliștii de la echipa de seniori. A debutat în Superliga și a strâns selecții și la naționalele de juniori.

Tânărul jucător speră ca anul 2026 să fie unul de bun augur. Costel Gâlcă a mai lansat jucători de perspectivă în fotbalul mare, iar Sebastian Banu primește toată încrederea din partea clubului. A fost inclus în cantonamentul de iarnă și ar putea fi văzut pe teren în următoarele luni.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
