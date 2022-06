Surpriză în divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi

Anamaria Prodan este în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf și a dezvăluit cum se înțeleg cei doi în această perioadă.

Cum se înțeleg, de fapt, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Deși au făcut declarații dure unul la adresa celuilalt după ce s-au despărțit, a declarat că ea și fostul partener de viață comunică destul de des despre copil, dar și despre ce s-a mai scris în presă.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga.

Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici.

Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta (n.r. Corina Caciuc) atât de aproape de noi? (…) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară.”, a declarat Anamaria Prodan la , de la Prima TV.

Care este relația dintre Laurențiu Reghecampf și Bebeto

Vedeta a vorbit și despre actuala relație dintre fiul ei și ai lui , Bebeto. Impresara spune că fiul lor nu vrea să-și vadă tatăl.

„Bebe nu vrea să îl vadă, cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut. Este problema lui.

Eu, fetele și Laur Junior, trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu Junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu. Laur a fost un bărbat foarte mândru. (…)

Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el (n.r Laurențiu Reghecampf). La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta.”, a mai spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, despre Corina Caciuc: „Ea e nimeni”

Impresara continuă să-și mențină părerea, despre actuala iubită a lui Reghecampf, care nu este una foarte bună.

Anamaria Prodan spune că a încercat să-l facă pe Laurențiu Reghecampf să înțeleagă că trecutul Corinei Caciuc îi va afecta imaginea.

În plus, vedeta consideră că iubita fostului ei soț nu s-ar fi uitat la el dacă l-ar fi cunoscut cu mult timp în urmă. Impresara este convinsă că tânăra care l-a făcut pe Laurențiu Reghecampf tată a treia oară vrea să „urce” pe spatele acestuia.

„Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este! Am încercat să îl fac să înțeleagă ca nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei.

El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat, o să reglăm noi între noi. (…)

Ea (n.r. Corina Caciuc) e nimeni, dar urcă pe spatele soțului meu. Această femeie nu l-ar fi băgat în seama dacă era cum era când l-am luat eu. Astfel de femei trăiesc toată viața pentru a găsi așa ceva.

Fetița și-a dorit foarte tare la ziar, i-a cerut lui Laurențiu să o scoată, să o pună pe prima pagină. Laurențiu e un om de cuvânt, a pus-o. Și atunci a apărut tot: poze, filmulețe. NU va putea niciodată să mai stea cum stătea alături de familia lui.

O să îl urmărească toată viața. Îi doresc să aibă putere să ducă tot ce va urma. Sper să se poată ridica și să înțeleagă că el trebuie să lupte nu numai cu fotbalul, ci și cu ceea ce vine din spate și îl trage în jos’, ”, a mai spus ea.