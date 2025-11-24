Sport

Surpriză în fotbalul românesc! S-a retras din activitate și, în aceeași zi, a preluat funcția de director sportiv: “Mult succes!”

Fotbalistul cu 200 de meciuri în România a agățat ghetele în cui și, luni, 24 noiembrie, a fost învestit în funcția de director sportiv. Ce mesaj au transmis oficialii clubului.
Răzvan Scarlat
24.11.2025 | 18:30
Igor Armaș, într-un duel cu Dawa. Sursa foto: sporpictures.eu
FC Voluntari are un nou director sportiv, după ce Florin Cernat a plecat la FCSB. Ilfovenii s-au mișcat rapid după despărțirea de fostul fotbalist al lui Dinamo Kiev și au găsit soluția optimă chiar în cadrul clubului. Cine a preluat, începând de astăzi, funcția deținută până nu cu mult timp în urmă de finul lui Mihai Stoica.

Cine este Igor Armaș, noul director sportiv al lui FC Voluntari

Igor Armaș a preluat, potrivit anunțului făcut de FC Voluntari, atribuțiile lui Florin Cernat. Cel din urmă a optat să plece, în urmă cu doar câteva zile, la FCSB. Pe pagina oficială de Facebook, clubul ilfovean i-a făcut o amplă prezentare noului director sportiv. Totodată, i-a urat succes în noua funcție. Tot luni, fostul internațional moldovean și-a anunțat și retragerea din fotbalul profesionist.

FC Voluntari și Igor Armaș au ajuns la un acord în ceea ce privește preluarea funcției de director sportiv. Totodată, astăzi, 24 noiembrie, jucătorul nostru își anunță oficial și retragerea din activitatea de fotbalist profesionist.

Igor Armaș și-a început cariera la FC Zimbru Chișinău, apoi a evoluat pentru mai multe echipe din România și Rusia. El a ajuns la FC Voluntari în 2018, unde a jucat peste 200 de meciuri. Aici a purtat banderola de căpitan și a devenit unul dintre cei mai longevivi stranieri din istoria clubului.

De asemenea, Igor Armaș a fost și căpitan al echipei naționale a Republicii Moldova, pentru care a adunat peste 80 de convocări, fiind al doilea cel mai selecționat jucător din naționala de peste Prut. Îi urăm, astfel, mult succes noului nostru director sportiv, alături de care continuăm drumul spre revenirea în prima ligă”, a transmis, pe Facebook, clubul FC Voluntari.

Ce mesaj a transmis Florin Cernat după 8 ani la FC Voluntari

Igor Armaș îl înlocuiește, astfel, pe Florin Cernat, care a ocupat timp de opt ani funcția de director sportiv al lui FC Voluntari.

FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință. Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională”, a fost mesajul transmis de Cernat, după ce s-a despărțit de FC Voluntari.

