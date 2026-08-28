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Surpriză în Lille – PSG! Campioana Europei era condusă cu 2-0 în minutul 90, iar ce a urmat e incredibil

PSG a evoluat pe terenul lui Lille în etapa a 2-a din Ligue 1, iar partida a avut o desfășurare uluitoare, rezultatul final fiind surprinzător.
Bogdan Mariș
29.08.2026 | 00:33
Surpriza in Lille PSG Campioana Europei era condusa cu 20 in minutul 90 iar ce a urmat e incredibil
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Lille și PSG au remizat în a doua etapă din Ligue 1, 2-2. FOTO: X @losclive
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PSG a remizat pe terenul lui Lille, 2-2, în a doua etapă a sezonului 2026-2027 din Ligue 1. Ca și în prima rundă contra lui Rennes, campioana Europei a revenit de la 0-2, însă de această dată a marcat ambele goluri în prelungirile partidei. Eroul parizienilor a fost Vitinha, care a redus din diferență cu un șut superb înainte de a centra pentru reușita lui Marquinhos.

PSG, revenire fabuloasă în meciul cu Lille. Campioana Europei a smuls o remiză în prelungiri

Lille a deschis scorul în minutul 21 al partidei cu PSG, prin islandezul Hakon Haraldsson, și a reușit să își dubleze avantajul cu câteva minute înainte de finalul timpului regulamentar după execuția frumoasă a lui Dilane Bawka, fotbalist intrat pe teren în repriza secundă. Echipa gazdă a fost foarte aproape de victorie, însă PSG a revenit incredibil și a marcat de două ori în ultimele minute.

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Mai întâi, Vitinha a punctat cu un șut excelent din afara careului, iar apoi portughezul a centrat perfect în fața porții pentru căpitanul Marquinhos, care a egalat situația pe tabelă. A fost al doilea meci consecutiv în care PSG a revenit de la 0-2, după cel cu Rennes din prima etapă, când noua achiziție Ferran Torres a marcat o „dublă”.

PSG, fără victorie pe plan intern în noul sezon

PSG a început sezonul cu o victorie în Supercupa Europei, 2-1 la Salzburg contra celor de la Aston Villa, însă pe plan intern nu a obținut până acum niciun succes. În Supercupa Franței, echipa pregătită de Luis Enrique a cedat surprinzător, 0-1 contra lui Lens, iar în primele două etape de campionat a obținut doar remize în meciurile cu Rennes și Lille, fiind nevoită să revină de fiecare dată de la 0-2.

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Pentru parizieni urmează un nou meci incomod, pe teren propriu contra lui Monaco, duelul fiind programat vineri, 4 septembrie, de la ora 22:05. Joi, campioana Europei a aflat pe cine va întâlni în faza principală a acestui sezon de UEFA Champions League, iar pe lista adversarilor lui PSG se află mai multe formații uriașe.

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