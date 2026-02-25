Surpriză în lupta la titlu! Iuliu Mureşan anunţă “candidatura” CFR-ului la campionat: “Ne gândim! Nu e imposibil”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a început actualul sezon extrem de slab, însă acum se află într-o formă care amintește de vremurile în care domina SuperLiga. Iuliu Mureșan, președintele clubului, crede că ardelenii pot lua chiar titlul la finalul stagiunii.

CFR Cluj se gândește la titlu. Iuliu Mureșan a anunțat „candidatura” ardelenilor

Lucrurile arată splendid acum pentru CFR Cluj. , care se află acum pe poziție de play-off.

Iuliu Mureșan a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre atmosfera de la echipă în prezent. Președintele lui CFR Cluj crede că ardelenii, mai ales printr-o conjunctură favorabilă, pot redeveni campionii României.

„Putem bate pe oricine în momentul de față. Acum e cam prematură întrebarea despre titlu, este devreme, dar nici n-aș putea să neg acest lucru. Dar să intrăm întâi în play-off, să le luăm pe rând. Dacă intrăm în play-off și ar fi numai 6-7 puncte între noi și primul loc și se înjumătățesc, să fim la 1-2 meciuri maxim, totul e posibil. Și dacă noi bineînțeles ne-a menține forma actuală și am fi la fel de eficienți, atunci e posibil, sigur.

Dar nu ne gândim acum la asta, ne gândim să ajungem în play-off și toate la vremea lor. Realist, ne putem gândi, e posibil! Să știți că și mie mi se părea imposibil când am venit atunci, în situația care eram, că aveam 13 puncte în 15 meciuri și acum am făcut… 34 parcă de când a venit Pancu, care are 11 victorii și un egal”, a spus inițial Iuliu Mureșan.

Cum poate CFR Cluj să devină din nou campioana României

Iuliu Mureșan a enumerat apoi condițiile care trebuie să se întâmple pentru ca CFR Cluj să fie echipa care să își adjudece titlul de campioană la finalul acestui sezon. Oficialul ardelenilor nu a ezitat să vorbească și despre factorii externi, care nu depind de club.

„Dacă ne menținem și mai obținem încă 9 victorii consecutiv sau 10, luăm campionatul, clar. Dar nu știu dacă vom putea să ducem ritmul ăsta. Știți cum e? Nu știi niciodată la fotbal.

Trebuie să muncești, trebuie să mai ai și șansă de multe ori. Nu întotdeauna depinde numai de tine și de jocul tău. Depinde de mulți factori!”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte după ultima victorie. „Merităm!”

CFR Cluj a legat 9 victorii consecutive în campionat după 2-1 acasă cu Petrolul.

„Ce pot spune în momentul de față, e că merităm. Ca echipă, merităm să fim în play-off. Șansele sunt 90% acum, când am venit erau 5%. Cred că suntem echipă de play-off.”, a spus Daniel Pancu.

8 titluri de campioană are CFR Cluj în istoria clubului

2021/2022 a fost ultimul sezon în care ardelenii au fost campionii României