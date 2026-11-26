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Reporterii FANATIK, prezenți în Anglia pentru confruntarea dintre Brighton și Universitatea Craiova, din Conference League, au vizitat unul dintre magazinele oficiale ale clubului din Premier League. Englezii au o gamă impresionantă de produse dedicate suporterilor, iar în ziua meciului cu oltenii vor aplica o reducere de 30% la tricourile de joc. Interesantă este comparația cu prețul echipamentului oficial al campioanei României.

FANATIK a vizitat magazinul oficial al lui Brighton înaintea meciului cu Universitatea Craiova

pasiunea suporterilor pentru fotbal. Reporterii FANATIK au trecut pragul unuia dintre magazinele oficiale ale lui Brighton, unde fanii au la dispoziție o multitudine de produse personalizate cu însemnele clubului patronat de Tony Bloom. Așa cum era de așteptat, din magazin nu lipsesc tricourile oficiale de joc, echipamentele de antrenament, fularele, căciulile, eșarfele sau fanioanele.

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Suporterii pot achiziționa însă și obiecte de uz cotidian, precum pixuri, carnețele, căni, insigne, brelocuri și numeroase alte accesorii. Practic, englezii au transformat identitatea clubului într-un adevărat brand comercial, cu produse pentru toate vârstele și buzunarele. Albastrul și albul, culorile tradiționale ale adversarei Universității Craiova, predomină pe rafturile magazinului.

Cât costă un tricou oficial al lui Brighton. Englezii aplică o reducere de 30% în ziua meciului cu oltenii

Un tricou oficial pentru adulți al lui Brighton, din sezonul 2026-2027, produs de Nike, costă 70 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 447 de lei. Echipamentul din acest sezon este inspirat de cel purtat de fotbaliștii lui Brighton în finala Cupei Angliei din 1983 și conține, în interiorul gulerului, un element aniversar dedicat celor 125 de ani de existență ai clubului.

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FANATIK a aflat că joi, 26 noiembrie, chiar în ziua confruntării cu Universitatea Craiova, englezii vor aplica o reducere semnificativă, de 30%. Astfel, prețul unui tricou va scădea de la 70 la 49 de lire sterline, adică de la aproximativ 447 la 313 lei. Suporterii vor face, așadar, o economie de aproximativ 134 de lei.

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Tricoul lui Brighton, cu 135 de lei mai ieftin decât cel al Universității Craiova în ziua meciului

Interesantă este comparația dintre prețul echipamentului oficial al formației din Premier League și cel al campioanei României. Un tricou oficial de joc al Universității Craiova, produs de Puma pentru sezonul 2026-2027, costă 448 de lei, aproape identic cu prețul standard practicat de gruparea engleză. Odată cu reducerea aplicată joi de Brighton, diferența dintre cele două tricouri va ajunge, însă, la aproximativ 135 de lei.

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Cu alte cuvinte, în ziua confruntării din Conference League, un suporter al lui Brighton își va putea achiziționa tricoul oficial al echipei favorite cu aproximativ 30% mai puțini bani decât , la preț întreg.