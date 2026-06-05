Sport

Surpriză în meciul favoritei la câștigarea titlului mondial! Cine a încurcat campioana Europei cu un euro-gol

Campionatul Mondial de Fotbal va începe la 11 iunie, când este programat meciul de deschidere, dintre Mexic și Africa de Sud, care începe la ora 22.00, ora României
Catalin Oprea
05.06.2026 | 06:00
Surpriza in meciul favoritei la castigarea titlului mondial Cine a incurcat campioana Europei cu un eurogol
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Irakul a încurcat naționala Spaniei FOTO X
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Spania, campioana Europei en-titre, a rămas cu un gust amar, după ultimul meci disputat pe teren propriu înaintea Cupei Mondiale. Ibericii au făcut doar egal, scor 1-1, cu Irakul, pe Estadio de Riazor din La Coruña.

Irakul a remizat pe terenul Spaniei

Spania are ambiția de a câștiga Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie, dar a fost pusă la grea încercare de Irak, care n-a mai fost la Cupă Mondială din 1986. Spania, care a jucat fără Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri și David Raya, a avut dificultăți în a marca împotriva Irakului într-o repriză secundă lipsită de strălucire, care a arătat că trebuie să-și îmbunătățească jocul pentru primul meci din Cupa Mondială.

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Gazdele au deschis scorul în minutul 16. Irakul a fost pedepsită pe un contraatac perfect, în care Ferran Torres a driblat și a trecut de doi fundași, după care a marcat cu un șut la colțul lung. Irakul a fost nevoit să se apere pe parcursul unei mari părți a meciului, dar a surprins gazdele cu un gol în minutul 28. Fundașul stânga Doski a preluat mingea la marginea stângă a careului, a ridicat privirea și l-a văzut pe Joan García ieșit din poartă, după care a trimis o lovitură superbă în plasă.

Ibericii debutează contra naționalei Capului Verde

Câștigătorii Cupei Mondiale din 2010 au încercat să marcheze din nou pentru a prelua conducerea, dar au fost opriți de câteva ori de portarul Basil. Atacul Spaniei a lăsat mult de dorit, ridicând semne de întrebare în privința capacității echipei de a câștiga a doua Cupă Mondială din istorie.

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Campioana europeană va mai avea o repetiție generală împotriva Perului, la Puebla, în Mexic, înainte de primul meci din turneu. Yamal &Co vor juca împotriva Capului Verde (15 iunie), unde este Joao Paolo, de la FCSB. Arabiei Saudite (21 iunie) și Uruguayului (26 iunie). Ulterior, urmează meciurile contra Arabiei Saudite (21 iunie) și Uruguayului (26 iunie).

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Franța a fost învinsă acasă de Coasta de Fildeș

Spaniolii sunt socotiți principalii favoriți la câștigarea Cupei Mondiale. Pe locul doi, în opinia specialiștilor, este Franța, urmată de Anglia și Portugalia. Argentina, campioana en-titre, este abia pe locul 6, după Brazilia, dar înaintea Germaniei.

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Irakul va înfrunta Venezuela înainte de a-și începe campania la Cupa Mondială împotriva Norvegiei, pe 16 iunie. Asiaticii vor întâlni apoi Franța (22 iunie) și Senegal (26 iunie).

Într-un alt amical disputat aseară, Franța a fost învinsă pe teren propriu de Coasta de Fildeș. Alte rezultate ale echipelor calificate la CM 2026:

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Suedia – Grecia 2-2

Iran – Mali 2-0

Panama – Rep. Dominicană 4-2

Coreea de Sud – El Salvador 1-0

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