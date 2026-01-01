Surpriză în seara de Anul Nou! Neymar a semnat și e gata de Campionatul Mondial

ADVERTISEMENT

Cu toate că era dat indisponibil, Neymar a tras de el pentru a juca în tricoul lui Santos pe finalul acestui sezon și pentru a salva echipa de la retrogradare. Acest gest incredibil nu putea decât să-i aducă o propunere de prelungire pe încă un an, pe care brazilianul a acceptat-o fără să stea pe gânduri.

Neymar a semnat și este gata de Cupa Mondială

După experiența mai puțin plăcută de la Al-Hilal, unde a fost accidentat în mare parte din timp, Neymar a ales să revină la clubul care l-a lansat în fotbalul mare, Santos.

Deși a fost foarte criticat pe parcursul sezonului trecut, brazilianul a recâștigat admirația fanilor pe finalul stagiunii, Pentru sacrificiul său, legendarul club brazilian i-a oferit prelungirea contractului pe încă un an, iar Neymar a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri.

Fostul jucător de la Barcelona și PSG nu a putut să riște să rămână fără echipă, având în vedere că în aproximativ 6 luni va începe Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar

Ce a spus Carlo Ancelotti despre convocarea lui Neymar la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din acest an are o însemnătate uriașă pentru toți fanii fotbalului. Legende precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar sau Modric vor păși pentru ultima dată într-un turneu final al Cupei Mondiale. Totuși, brazilianul nu este atât de sigur de convocare precum ceilalți trei, iar totul depinde de decizia pe care Carlo Ancelotti o va lua:

„S-a recuperat după ultima accidentare și acum are timp 6 luni să fie la un nivel fizic bun. Când se termină campionatul în Brazilia, va avea o vacanță și după o să poată să ne arate ce calitate are și la ce nivel fizic se află. O să vedem”, spunea selecționerul „Selecao” în urmă cu câteva luni.