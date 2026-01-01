Surpriză în seara de Anul Nou! Neymar a semnat și e gata de Campionatul Mondial

Cu toate că era dat indisponibil, Neymar a tras de el pentru a juca în tricoul lui Santos pe finalul acestui sezon și pentru a salva echipa de la retrogradare. Acest gest incredibil nu putea decât să-i aducă o propunere de prelungire pe încă un an, pe care brazilianul a acceptat-o fără să stea pe gânduri.
După experiența mai puțin plăcută de la Al-Hilal, unde a fost accidentat în mare parte din timp, Neymar a ales să revină la clubul care l-a lansat în fotbalul mare, Santos.
Deși a fost foarte criticat pe parcursul sezonului trecut, brazilianul a recâștigat admirația fanilor pe finalul stagiunii, când, în ciuda durerilor, a continuat să joace și să fie decisiv în meciurile care puteau decide retrogradarea echipei în a doua ligă din Brazilia. Pentru sacrificiul său, legendarul club brazilian i-a oferit prelungirea contractului pe încă un an, iar Neymar a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri.
Fostul jucător de la Barcelona și PSG nu a putut să riște să rămână fără echipă, având în vedere că în aproximativ 6 luni va începe Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar el trebuie să fie în formă fizică maximă dacă va dori să fie convocat de Carlo Ancelotti.
Campionatul Mondial din acest an are o însemnătate uriașă pentru toți fanii fotbalului. Legende precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar sau Modric vor păși pentru ultima dată într-un turneu final al Cupei Mondiale. Totuși, brazilianul nu este atât de sigur de convocare precum ceilalți trei, iar totul depinde de decizia pe care Carlo Ancelotti o va lua:
„S-a recuperat după ultima accidentare și acum are timp 6 luni să fie la un nivel fizic bun. Când se termină campionatul în Brazilia, va avea o vacanță și după o să poată să ne arate ce calitate are și la ce nivel fizic se află. O să vedem”, spunea selecționerul „Selecao” în urmă cu câteva luni.