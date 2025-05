Surpriză în showbizul românesc! La un an de la divorț, a anunțat că va fi mămică: „Cel mai prețios cadou”

În urmă cu un an, Carmen Grebenișan zguduia showbizul românesc cu vestea divorțului de Alex Militaru. Acum, vedeta continuă să surprindă, dezvăluind că urmează să devină pentru prima dată mămică.

Carmen Grebenișan este însărcinată pentru prima dată

În 2024, la finalul lunii martie, Carmen Grebenișan surprindea pe toată lumea și anunța că relația dintre ea și soțul său s-a încheiat. La momentul respectiv, Alex Militaru nega acest lucru, afirmând că nu este cazul de divorț, ci numai de o pauză ce, cu siguranță, va duce la împăcare.

Timpul, însă, a demonstrat cu totul altceva. Nu mult după ce a pus capăt căsniciei, fosta concurentă de la Survivor România a anunțat că ș . Cristi locuiește în Miami și a convins-o și pe vedetă, care nu este fană a relațiilor la distanță, să-l însoțească peste Ocean.

Relația lor a evoluat rapid, și vorbind, public, despre perioada frumoasă pe care o traversează. În octombrie, o postare a sa i-a făcut pe cei care o urmăresc să se întrebe dacă nu cumva urmează să devină mămică.

Mai exact, o fotografie în care a surprins picioarele sale și ale iubitului, însoțită de textul „Noi 3”. Atunci, a explicat că al treilea element era, de fapt, o frunză ce apărea în cadru. „E amuzant pentru că mă refeream la frunza aia care era în cadru și în momentul în care am postat, doar am vrut să am un context interesant să postez, să pun ceva pentru că era fix cu o zi înainte să plece iubitul meu și eram mai emoțională”, a spus vedeta, la Vorbește lumea.

Urmează să aducă pe lume primul său copil

De atunci, lucrurile s-au schimbat. Carmen a dezvăluit recent că este pregătită să devină mămică și că visul ei s-a îndeplinit. Pe 1 mai 2025, a postat pe rețelele sociale care surprinde câteva momente petrecute alături de Cristi în Miami, încheiat cu o ecografie în care se poate observa chiar copilul lor.

„Cel mai prețios cadou al nostru din Miami”,este mesajul prin care Carmen Grebenișan a anunțat că este însărcinată. Imediat, în secțiunea de comentarii, a primit numeroase felicitări. „Felicitări! Viața începe ACUM din nou pentru voi, ca familie. Mă bucur pentru voi în atât de multe feluri și abia aștept această nouă aventură, cu copiii!”, i-a spus Alina Ceușan, cea mai bună prietenă a sa.

De ce nu au avut Carmen Grebenișan și Alex Militaru copii

Carmen Grebenișan vorbea despre copii și în perioada în care era căsătorită cu Alex Militaru. Cei doi aveau în plan să-și mărească familia, dar după participarea la Survivor România, vedeta a avut nevoie de un timp mai lung de recuperare, ulterior intervenind ruptura dintre ei.

„Sunt dereglată hormonal. Nu mai am menstruație de cinci luni, din păcate. Aștept să își revină corpul. Toate fetele au pățit asta în Survivor. Suntem toate dereglate în aceeași măsură, așa că așteptăm. Restul fetelor cu care am vorbit li s-a reglat organismul. Aștept și eu să-și revină corpul natural”, spune vedeta, în 2023, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru