Surpriză în SuperLiga. A semnat pe 2 ani și jumătate, însă a plecat după doar 4 luni!

Oțelul Galați a avut un parcurs excelent sub comanda lui Laszlo Balint și a încheiat play-out-ul SuperLigii pe poziția secundă, dar conducerea clubului a hotărât să se despartă de doi jucători.

Doi jucători cu nume s-au despărțit de Oțelul

Gălățenii nu vor mai conta din sezonul viitor pe serviciile lui Jovan Markovic și Ahmed Bani, doi jucători care și au jucat foarte puțin la malul Dunării. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

”SC Oțelul Galați și atacantul Jovan Markovic au încheiat raporturile contractuale, fotbalistul transferat temporar de la Universitatea Craiova urmând să se întoarcă la clubul de care aparține. Îi urăm mult succes!

Jovan Markovic, vârf de atac împrumutat la începutul acestui an de la Universitatea Craiova, și-a încetat activitatea la clubul nostru. El revenise după o perioadă de inactivitate cauzată de o intervenție chirurgicală și a jucat pentru Oțelul Galați în 7 partide, .

Înainte de a se transfera temporar la Oțelul, Jovan a mai fost împrumutat de gruparea doljeană la Academica Clinceni și FC Hermannstadt. Pe plan internațional, atacantul de 24 de ani are prezențe în naționalele Under 17 și de seniori ale României. Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Oțelul și îi urăm succes!”, se arată pe al grupării gălățene.

Ahmed Bani pleacă după doar 4 luni

Transferat în iarnă de la Dinamo, Ahmed Bani nu a fost o carte câștigătoare pentru Oțelul. ”Mijlocașul Ahmed Bani, jucător care semnase în iarnă pentru cel puțin doi ani și jumătate cu clubul nostru, a ajuns la un acord cu SC Oțelul Galați pentru încetarea relațiilor contractuale. Îi mulțumim pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru și îi urăm succes în următoarele provocări ale carierei.

Andrei Ahmed Bani, 22 de ani, s-a transferat la începutul acestui an de la Dinamo București la SC Oțelul Galați, el semnând în acest sens un contract valabil până cel puțin în iunie 2027. Ahmed a bifat 10 partide de Superliga în tricoul echipei noastre, perioadă în care a marcat un gol (pe terenul Universității Craiova).

Bani, care poate juca atât în flancurile atacului, cât și în spatele vârfului, are prezențe la naționalele Under 16, Under 17, Under 19, Under 20 și Under 21 ale țării noastre. Îi mulțumim pentru scurta perioadă petrecută la Galați și îi urăm să aibă parte de mari satisfacții în următoarele challenge-uri ale carieri”, se arată în gălățean.