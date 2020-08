Surpriză în televiziune. Ea este cea mai nouă vedetă din Pro TV. Unde va apărea?

Andreea Antonescu este cea mai nouă vedetă Pro TV. Ea va apărea în emisiunea Ferma, alături de alte 16 persoane publice venite să lupte pentru premiul cel mare.

Mihaela Rădulescu va fi în continuare gazda emisiunii, iar printre cei care vor apărea în marele show se numără, culmea, și fostul soț al Andreei Bălan, George Burcea.

Rămâne de văzut dacă relația dintre cei doi artiști va fi una tensionată, având în vedere situația dată.

O nouă vedetă în Pro TV

După o vară nebună, cu plecări la mare, despărțiri și noi iubiri, așa cum pe vremuri anunța în piesele pe care le cânta alături de Andreea Bălan, Andreea Antonescu este gata de noi provocări.

Emisiunea Ferma realizată de televiziunea de pe Pache aduce în noul sezon o ploaie de vedete care vor trece prin teste grele pentru a rămâne în show. Andreea Antonescu este una dintre vedetele care a fost cooptată în emisiune. Mihaela Rădulescu s-a anunțat nerăbdătoare pentru noul sezon Ferma, care promite să fie cu multe surprize, scrie cancan.ro.

„ Cândva, în toiul pandemiei, am aflat că vom face un nou sezon de „Ferma”. De acolo de unde eram, o tara cu mult mai multe cazuri și probleme legate de Covid decât Romania, n-am fost foarte convinsa că se vă întâmplă. Și, totuși, cu o mobilizare exemplara, Pro TV a reușit să puna în mișcare aceasta producție complicata, dar atât de urmărită de public. Iată–mă convinsa total, impresionata de tot ce s-a făcut pentru protecția concurenților și a echipei și… gata de reluat aventura asta grozava. Am un chef nebun de munca, după atâta pauza, simt energia fantastica a echipei și abia aștept să începem filmările. N-o să mai înghețam, că la ultima ediție, dar o să ne confruntam cu alte „delicii“, pentru că la „Ferma“ viață e grea și plina de surprize, pentru țoață lumea. Iubesc amestecul de emoții și, împreună cu Cristi Bozgan, o să ne străduim să-i ghidam pe concurenți prin propriile neputinte, până o să vadă cate pot cu adevărat să facă, dar să și duca. Ne vedem în noua Ferma!”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Ce vedete vor apărea la Ferma

Anna Lesko – echipa satenilor: „ Este o foarte mare provocare din extrem de multe puncte de vedere. Știu deja că cel mai mult îmi va lipsi fiul meu, Adam, nici nu este nevoie să mă mai gândesc, dar voi face tot posibilul să nu arăt acest lucru în fermă”.

Alina Pușcău – echipa orașenilor: „Pentru mine provocarea Ferma înseamnă ‘back to basics’, reîntregirea cu natura și reaprecierea lucrurilor simple. Abia aștept să îi cunosc pe cei alături de care mă voi îmbarca în această aventură”

Octavian Ciovica – echipa satenilor: „ Toată viața mea am umblat după provocări și nu după unele minuscule. Așa că iată motivul pentru care am venit la acest reality show. Totul depinde de tine, nu există alt factor care să-ți influențeze plecarea din Ferma”

Cezar Ouatu – echipa orasenilor : „ Provocarea a fost acceptată din start, încă de când am primit telefonul. Este o ocazie senzațională să redevin cum eram odată, la începuturile mele, mai spartan, detașat de tot ce înseamnă tehnologie și să revin la origini”.