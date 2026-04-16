Surpriză în topul celor mai duri fotbaliști din Superliga României! Cine e jucătorul care faultează pe bandă rulantă

Topul celor mai duri fotbaliști din Superliga României este dominat de doi fotbaliști de la Petrolul, echipă aflată pe loc de baraj. cel de-al doilea jucător este o apariție neașteptată.

Chică Roșă, de la Petrolul, a faultat la fel de mult ca Papp

Atacantul Adrian Chică Roșă a faultat de 58 de ori în cele 33 de meciuri jucate în acest sezon, la fel ca Paul Papp. Chică Roșă stă mult mai rău la numărul de goluri, el marcând de trei ori în partidele în care a jucat. Cu o medie de un gol la 11 meciuri, el este printre cei mai slabi atacanți din SuperLiga României.

În topul jucătorilor care au faultat cel mai mult, pe locurile 3 și 4 sunt doi jucători de la Oțelul. Patrick Fernandez și Milan Zhelev, care au faultat de câte 54 de ori. Iar poziția a cincea este ocupată de Ivanov, de la Hermannstadt, care a avut 49 de intervenții neregulamentare.

, și Raul Palmeș, de la Csikszereda. Ambii au faultat de câte trei ori în interiorul suprafeței de pedeapsă, generând lovituri de pedeapsă pentru formațiile adverse.

Sadriu, de la FC Argeș, a primit cele mai multe galbene

Clasamentul jucătorilor care au faultat cel mai mult este complet diferit de cel al fotbaliștilor cu cele mai multe cartonașe galbene. Acesta este dominat de fundașul Sadriu, de la FC Argeș, cu zece avertismente. Pe poziția secundă se află Victor Dican, de la Farul, cu 9 cartonașe galbene.

Papp și Chică Roșă, care conduc în topul faulturilor, au încasat șapte, respectiv trei galbene. Important de știut este că avertismentele primite în timpul sezonului regular au fost șterse după la intrarea în play-off, respectiv play-out.

Programul etapei a 5-a din play off-out

Vineri, 17 aprilie

Ora 17.30 Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 20.30 FC Argeș – CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 14.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Dinamo București – Universitatea Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt

Ora 21.00 Universitatea Craiova – FC Rapid

Luni, 20 aprilie

Ora 17.30 FC Botoșani – FC Metaloglobus București

Ora 20.30 Farul Constanța – FCSB