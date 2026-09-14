Sport

Cu doi români pe teren, Gaziantep a reușit surpriza în Turcia contra lui Fenerbahce

Gaziantep a întâlnit Fenerbahce în etapa a 5-a din Turcia. Gazdele i-au avut pe teren pe Alexandru Maxim și Deian Sorescu. Ce note au primit cei doi români după rezultatul surpriză obținut.
Mihai Dragomir
14.09.2026 | 22:28
Cu doi romani pe teren Gaziantep a reusit surpriza in Turcia contra lui Fenerbahce
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Gaziantep, rezultat mare în Turcia cu Maxim și Sorescu pe teren. Foto: Colaj FANATIK.
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Plecarea de la Gaziantep a lui Mirel Rădoi pare să fie de bun augur. După victoria din etapa trecută, fosta echipă a tehnicianului român le-a ținut piept acum celor de la Fenerbahce. Cu cât au fost notați Alexandru Maxim și Deian Sorescu, care au fost titulari.

Gaziantep, remiză cu gigantul Fenerbahce. Alexandru Maxim și Deian Sorescu au fost pe teren

După 4-2 în deplasarea de la Goztepe, fix după plecarea lui Mirel Rădoi, Gaziantep a mai obținut un rezultat important în etapa a 5-a din SuperLiga Turciei. Gigantul Fenerbahce a venit acasă la Gaziantep, însă gazdele au rezistat eroic și au bifat un 0-0 cu Alexandru Maxim și Deian Sorescu pe teren. Cei doi români au fost schimbați în repriza secundă, după ce s-au duelat cu fotbaliști de talie mondială precum Lukaku, Kante, Greenwood sau Ederson.

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Alexandru Maxim și Deian Sorescu au fost notați de platforma FlashScore cu 6,4, respectiv 6,5. Cea mai mare notă oferită după acest meci i-a aparținut lui Abena, fundașul central de la Gaziantep, care a primit 8,5. Cu 8 puncte acumulate, Gaziantep se află pe poziția a 7-a, în timp ce „Fener” are doar 7 puncte și ocupă locul 11.

Antrenorul lui Fenerbahce a rămas la echipă după ce demisionase în urma meciului din Champions League

Pe 10 septembrie, Fenerbahce a debutat în noul sezon din Champions League cu un duel pe teren propriu cu AS Roma. Meciul s-a încheiat tot cu o remiză, 1-1, însă nimeni nu se aștepta la gestul antrenorului turcilor. Mai exact, la conferința de presă de după fluierul final, Ismail Karta și-a dat demisia. Ulterior, președintele clubului a intervenit.

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Aziz Yildirim a ieșit public și a spus că nu acceptă ca echipa lui să se despartă de tehnician. „Ismail Kartal rămâne în funcție. Toată comunitatea Fenerbahce ar trebui să îl susțină pe antrenor. Câtă vreme sunt aici, Ismail Kartal este antrenorul principal. Nu pleacă nicăieri cât timp sunt eu aici”, a declarat oficialul lui Fenerbahce, conform aa.com.tr.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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