Surpriză în Ucraina! Decizia luată de Dinamo Kiev în cazul lui Vladislav Blănuță

Antrenorul lui Dinamo Kiev, Igor Kostyuk, a luat o decizie surprinzătoare cu privire la Vladislav Blănuță. Ce s-a întâmplat la partida amicală cu Polissya Zhytomyr.
Bogdan Mariș
30.03.2026 | 09:30
Vladislav Blănuță (24 de ani) a evoluat în meciul amical disputat de Dinamo Kiev în pauza internațională. FOTO: Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță (24 de ani) nu a mai jucat într-un meci oficial pentru Dinamo Kiev de pe 9 noiembrie și nu a fost inclus în lot pentru partidele disputate în campionat în 2026. În acest context, antrenorul Igor Kostyuk a luat o decizie surprinzătoare: i-a oferit atacantului român o șansă în partida amicală disputată sâmbătă contra celor de la Polissya Zhytomyr. Cum s-a descurcat acesta.

Vladislav Blănuță a jucat din nou pentru Dinamo Kiev. Câte minute a primit în partida amicală cu Polissya Zhytomyr

Dinamo Kiev și-a programat un amical în pauza internațională contra unei alte prim-divizionare din Ucraina, Polissya Zhytomyr. Tehnicianul Igor Kostyuk nu s-a putut baza pe tânărul atacant Matvii Ponomarenko (20 de ani), convocat la națională după prestațiile fabuloase avute în acest an: a marcat în toate cele 5 partide în care a evoluat. În acest context, antrenorul i-a oferit o șansă lui Vladislav Blănuță, fotbalist care nu a mai evoluat într-un meci oficial în ultimele 5 luni.

Atacantul român a intrat pe teren în minutul 74, la scorul de 1-0 pentru adversari, și a avut două ocazii, din care nu a reușit însă să marcheze. Mai întâi, șutul său a fost blocat în ultima secundă de un adversar, iar apoi a ratat și cu o lovitură de cap. Așadar, deși nu s-a putut baza pe kosovarul Lindon Emerllahu, fostul jucător al lui CFR Cluj fiind convocat la națională, Polissya a reușit să se impună cu 1-0 în meciul disputat la baza de antrenament a lui Dinamo Kiev.

Rămâne de văzut dacă Blănuță va mai primi șanse până la finalul sezonului la Dinamo Kiev, grupare care a plătit 2.6 milioane de euro în schimbul său anul trecut. Prestațiile fotbalistului au fost afectate și de modul în care acesta a fost tratat de suporteri, care l-au contestat într-un mod dur după ce au descoperit postări pro-ruse pe conturile sale de socializare.

Vladislav Blănuță, dorit de Dinamo. De ce nu s-a putut finaliza mutarea

Aflat într-o situație dificilă în Ucraina, Vladislav Blănuță s-a numărat printre țintele lui Dinamo în perioada de transferuri din iarnă, însă o mutare la echipa antrenată de Zeljko Kopic nu a fost posibilă, deoarece atacantul evoluase deja pentru două formații în acest sezon: FC U Craiova și Dinamo Kiev. Există posibilitatea ca Blănuță să semneze în vară cu gruparea „roș-albă”, după cum a anunțat directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu.

(n.r. rămâne Blănuță o variantă pentru vară?) Pentru noi da, depinde mult ce se va întâmpla cu el, pentru că nu știu cât va juca acolo, cât va fi implicat în ce se întâmplă acolo. Și în același timp nu știu cât va reprezenta Dinamo pentru el o variantă vara viitoare. Știu că și atunci când el a plecat în Ucraina avea ambiții să câștige bani mulți în alte campionate. Cumva s-a îndeplinit partea asta financiară pe care și-o dorea, dar poate fotbalistic nu a fost cea mai bună decizie”, afirma oficialul „câinilor” în ianuarie, la emisiunea FANATIK DINAMO.

