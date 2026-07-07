Surpriză înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova! Cine nu a prins lista de Champions League și ce numere și-au ales noii veniți

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Universitatea Craiova a definitivat lotul pentru dubla cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar lista trimisă la UEFA aduce și câteva surprize. Campioana României va debuta miercuri, de la ora 20:00, pe stadionul din Mezőkövesd (Ungaria), iar toate noile achiziții au fost incluse pentru confruntarea cu formația din Belarus. Totuși, trei jucători din lotul oltenilor au rămas în afara listei.

Mihnea Rădulescu, marele absent al Universității Craiova de pe lista de Champions League

Universitatea Craiova a transmis către UEFA lotul cu care va aborda dubla împotriva campioanei Belarusului, iar cea mai mare surpriză este absența lui Mihnea Rădulescu. Deși mijlocașul ofensiv se află în lotul oltenilor și este apt de joc după , acesta nu a fost inclus pe lista pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

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Pe lângă Mihnea Rădulescu, din lotul pentru această dublă lipsesc și Darius Fălcușan și Florin Gașpăr. În cazul celor doi, explicația este una ceva mai simplă. Conducerea clubului intenționează să îi împrumute în această perioadă de mercato, pentru ca aceștia să beneficieze de cât mai multe minute de joc și să continue procesul de dezvoltare.

În schimb, toate transferurile realizate în această vară sunt disponibile pentru debutul european. Alexandru Maxim, Răzvan Sava, Heri Tavares, Simon Elisor și Ronaldo Webster au fost înscriși și vor putea fi folosiți de Filipe Coelho în confruntarea cu ML Vitebsk.

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Lotul trimis de Universitatea Craiova la UEFA este următorul:

Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava.

Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava. Fundași : Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus.

: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Nikola Stevanovic, Adrian Rus. Mijlocași: Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei și Ronaldo Webster.

Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei și Ronaldo Webster. Atacanți : Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor și Luca Băsceanu.

Ce numere vor purta noile achiziții ale Universității Craiova în sezonul 2026-2027

Pe lângă definitivarea lotului pentru dubla cu ML Vitebsk, noile achiziții ale Universității Craiova și-au ales și numerele pe care le vor purta în sezonul 2026-2027. Toți cei cinci fotbaliști transferați în această vară au fost incluși pe lista UEFA și au șansa de a debuta oficial în tricoul alb-albastru chiar în primul meci din preliminariile UEFA Champions League.

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Alexandru Maxim – 1

– 1 Răzvan Sava – 90

– 90 Heri Tavares – 19

– 19 Ronaldo Webster – 31

– 31 Simon Elisor – 22

Gazon impecabil și un stadion cochet pentru debutul european al Universității Craiova

, arenă cu o capacitate de 4.183 de locuri, toate pe scaune. Deși clubul gazdă a retrogradat din prima ligă a Ungariei la finalul sezonului 2023-2024 și nu a reușit să promoveze în următoarele două stagiuni, încheind ediția 2025-2026 din NB II pe locul cinci, stadionul a rămas unul dintre cele mai bine întreținute din zonă.

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Cea mai plăcută surpriză pentru delegația Universității Craiova va fi, fără îndoială, suprafața de joc. FANATIK i-a surprins pe angajații stadionului chiar în timp ce efectuau ultimele lucrări de întreținere, tunderea și pregătirea gazonului, iar terenul se prezintă în condiții excelente înaintea confruntării din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Arena dispune de o tribună principală modernă și complet acoperită, decorată cu motive tradiționale maghiare specifice regiunii Matyó, în timp ce scaunele galben-albastre oferă stadionului un aspect aparte. Un alt avantaj este lipsa pistei de atletism, ceea ce face ca tribunele să fie amplasate foarte aproape de teren și să creeze o atmosferă intimă, specifică arenelor moderne dedicate exclusiv fotbalului.

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Universitatea Craiova va ajunge rapid la stadion în ziua meciului. Delegația oltenilor este cazată la Balneo Hotel Zsori, aflat la aproximativ 4,5 kilometri de arenă, distanță care poate fi parcursă în aproximativ șase minute cu autocarul.

Și infrastructura stadionului are câteva particularități. Accesul jucătorilor se face printr-o clădire amplasată în colțul dintre Tribuna I și peluză, acolo unde se află vestiarele, iar de aici fotbaliștii ies direct spre suprafața de joc. În exterior, arena dispune de o parcare relativ redusă, cu aproximativ 100 de locuri, iar accesul ambulanțelor și al vehiculelor de intervenție se realizează printr-un singur punct de intrare.