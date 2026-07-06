Surpriză înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova! Și-au prezentat noul transfer chiar în Ungaria

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Universitatea Craiova se apropie de debutul în preliminariile Ligii Campionilor, iar adversara din primul tur continuă să își pregătească atent duelul cu campioana României. Aflată deja de câteva zile la Mezőkövesd, în Ungaria, acolo unde se va disputa și prima manșă a dublei, ML Vitebsk a profitat de ultimele zile dinaintea confruntării pentru a-și prezenta oficial cel mai nou transfer, semn că bielorușii încearcă să își întărească lotul înaintea meciului de marți seară.

Radivoj Bosić, noua armă a lui ML Vitebsk înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Clubul din Belarus a anunțat transferul sârbului Radivoj Bosić, jucător care s-a alăturat deja lotului aflat în Ungaria. Fotbalistul a fost fotografiat la antrenamente alături de noii colegi, iar mesajul transmis de ML Vitebsk a fost unul simplu și sugestiv: „Bine ai venit, Radivoj Bosić!”

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În vârstă de 25 de ani, Bosić evoluează în principal ca extremă stânga (n.r. left winger), însă poate acoperi toate pozițiile din compartimentul ofensiv. Cotat la aproximativ un milion de euro, sârbul este considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ajunși în această perioadă în campionatul din Belarus.

Transferat de la TSC Bačka Topola, Radivoj Bosić vine după un sezon solid în fotbalul sârb, în care a reușit să înscrie zece goluri și să ofere patru pase decisive. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru cluburi precum Crvena Zvezda U19, Partizan Belgrad U19, FC Wil, Olimpija Ljubljana, Nacional, Javor sau Radnički Niš, iar la nivel internațional a bifat mai multe selecții pentru reprezentativele de juniori și tineret ale Serbiei.

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Decizie uluitoare a bielorușilor de la Vitebsk înainte de duelul cu Universitatea Craiova

Manșa tur a dublei dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova este programată miercuri, 8 iulie, de la ora 20:00. Partida se va juca în Ungaria, iar FANATIK a aflat că . Aventura campioanei din Belarus se anunță, totuși, una extrem de complicată.

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Pe lângă faptul că au stat câteva ore bune la graniță, echipa lui Magomed Adiyev are și alte probleme. Doi jucători ruși din lotul lui Vitebsk și patru ruși, membri ai staff-ului tehnic, nu au putut trece granița pe cale terestră din cauza războiului. Aceștia au zburat de la Minsk la Istanbul și de acolo în Ungaria. Restul echipei lui Adiyev a zburat de la Vilnius la Budapesta, iar de acolo a luat autocarul până la Mezokovesd, acolo unde va avea loc confruntarea cu U Craiova.

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Vitebsk și-a amânat meciurile din campionatul Belarusului

FANATIK a aflat și întreaga strategie a bielorușilor pentru confruntarea cu campioana României din primul tur preliminar UEFA Champions League. Pe 1 iulie, înainte să plece în Ungaria,

Din informațiile FANATIK, Vitebsk va rămâne în Ungaria și după meciul tur cu oltenii, iar de acolo vor pleca direct la Craiova, unde are loc returul, programat pe 15 iulie, ora 20:30. Din informațiile FANATIK, ML Vitebsk și-a amânat meciurile de campionat dintre cele două jocuri contra Universității Craiova. Bielorușii sunt foarte flexibili când vine vorba de echipele lor în cupele europene. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo Minsk când a jucat în Europa.

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