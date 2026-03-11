Surpriza incredibilă pentru Mirel Rădoi după revenirea la FCSB. I-a făcut portretul din 720 de cuburi Rubik

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după 10 ani. Obiectivul antrenorului este să ducă echipa în cupele europene, în contextul în care roș-albaștrii se află pe loc de play-out la finalul sezonului regular.

Surpriza incredibilă pentru Mirel Rădoi după revenirea la FCSB

Situația financiară a lui Mirel Rădoi este foarte bună, iar acesta a preferat să revină la FCSB fără a primi niciun ban, pentru a-l ajuta pe nașul său, Gigi Becali. Puțină lume știe că antrenorul i-a oferit un cadou inedit lui Cosmin Olăroiu.

În urmă cu patru ani, un portret realizat din 720 de cuburi Rubik. Artistul, mare fan FCSB, a pregătit un astfel de tablou și pentru Mirel Rădoi.

„Mirel Rădoi portret din 720 cuburi Rubik! Bine ai revenit la FCSB! Pentru cei care nu știu, Mirel Rădoi este singurul din România care a cumpărat una dintre creațiile mele. M-a sunat în vara anului 2021 și mi-a spus că vrea să ia un astfel de portret, cu tot cu ramă și cele 720 de cuburi, pentru nașul său, Cosmin Olăroiu. Fiind fan Steaua de mic, nu mi-a venit să cred cu cine vorbesc și mai ales că vrea să mă susțină achiziționând un astfel de portret!

Nu credeam vreodată că va da cineva 5000 de euro pe așa ceva. Chiar dacă pentru mulți nu e o sumă mare și chiar dacă aceste portrete sunt foarte rare, pentru că în lume sunt puțini care pot să le facă, tot am fost uimit și îi mulțumesc pe această cale încă o dată pentru gestul său! Pentru mine și familia mea a însemnat enorm!”, s-a arătat în postarea oferită de Cristian Leana pe Facebook.

Cristian Leana a câștigat 120.000 de euro după ce a câștigat Românii au Talent

După ce a câștigat finala „Românii au Talent” din 2015, Cristian Leana a primit premiul cel mare, un cec de 120.000 de euro. Cu acești bani și-a cumpărat o casă pentru el și părinții săi, după ce familia locuise timp de 25 de ani în chirie. De menționat este că și

„Am ajuns să câștig emisiunea Românii au Talent și să reușesc să iau pentru mine și părinții mei o casă în anul 2020, după 25 de ani de stat în chirie. Între timp m-am și căsătorit, am un băiețel de 2 ani și încă un copilaș pe drum, soția fiind însărcinată în 7 luni.

Iar acum 2 luni am scris și prima carte în limba română, care vă învață să rezolvați cubul Rubik. O carte de pe care pot învăță copii deja de la 4-5 ani, deoarece prezintă cea mai simplă și ușoară metodă existentă. O metodă pe care am descoperit-o recent, după 15 ani de practică al acestui sport al minții! O găsiți pe site-ul pe care îl administrez și costă 15 Lei. Va mulțumesc tuturor celor care mă susțineți!”, a spus Cristian Leana într-o postare pe Facebook.