Tabloidul britanic The Sun oferă lista unei case de pariuri din Regat, fără a-i specifica numele, pe care sunt trecute cotele la câştigarea trofeului Balonului de Aur în acest an. Chiar dacă abia am depăşit prima jumătate a anului, ţinându-se cont că în afară de partidele rămase de disputat în Champions League nu mai este nici un eveniment de importanţă majoră până la final de an, au apărut deja primele cotaţii.

Cu alte cuvinte, cei doritori pot plasa de pe acum pariul lor pe câştigătorul trofeului acordat de bisăptămânalul France Football la agenţii sau online, trebuind apoi să aştepte până în luna decembrie, când va fi anunţat învingătorul.

Anul acesta este unul cu totul special datorită pandemiei de coronavirus care a răscolit întreaga planetă şi care a oprit sportul mai bine de trei luni, astfel încât doar prestaţiile din campionatele puternice şi din Champions League vor decide numele câştigătorului.

Polonezul Robert Lewandowski le-a luat faţa lui Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la Balonul de Aur 2020

Şi, mometan, putem vorbi despre o surpriză destul de mare în privinţa celui considerat a fi principalul favorit la câştigarea Balonului de Aur 2020. Pentru că nu este vorba nici de Lionel Messi, învingătorul de anul trecut, care a ajuns astfel la şase succese, record al tuturor timpurilor, nici de marele său rival Cristiano Ronaldo.

Locul 1 în acest moment îl ocupă golgheterul lui Bayern Munchen, polonezul Robert Lewandowski, cu o cotă de 3/1, argumentele în favoarea sa fiind numărul mare de reuşite în Bundesliga, 34 de goluri în 31 de etape plus alte 11 goluri marcate în Champions League.

Lewa poate câştiga şi Gheata de Aur

Cu aceste cifre, Lewa are toate şansele să dea o dublă lovitură, adică să câştige cum a făcut Messi sezonul trecut, şi Balonul de Aur şi Gheata de Aur, pentru cel mai bun marcator de pe continent. Lewandowski are acum 68 de puncte, pentru că se acordă un coeficient în funcţie de tăria campionatului, iar Germania, figurând în top 5, are coeficient 2.

Este urmat la mare distanţă de Ciro Immobile de la Lazio şi de Cristiano Ronaldo, care au câte 29 şi, respectiv, 28 de reuşite. Sunt şanse minime ca fie Immobile, fie Ronaldo să îl mai poată ajunge, deşi portughezul şi-ar dori enorm acest lucru, pentru că o dată ar deveni singurul jucător din lume golgeter în trei din campionatele de top5 (Spania, Italia, Anglia) şi doi ar avea şanse la Balonul de Aur, adică la egalarea recordului lui Messi.

Cristiano Ronaldo e în afara podiumului

Deocamdată, pe locul doi în cotările bookmakerilor se află vedeta Barcelonei, Lionel Messi, deşi catalanii foarte probabil nu vor câştiga nici un trofeu important în acest an, campionatul sau Champions League, iar pe trei o altă surpriză, internaţionalul belgian de la Manchester City, Kevin de Bruyne.

Abia pe poziţia a patra, în afara podiumului, se află starul lui Juvenuts, portughezul Cristiano Ronaldo, deşi acesta a fost mai de impact pentru echipa lui decât rivalul de la Barcelona.

