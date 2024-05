Surpriză la Casa Iubirii! Concurenta care le-a pus pe jar pe fete

Tensiunea crește de la o zi la alta în emisiunea Casa Iubirii. Surprizele care au loc în competiție stârnesc reacții de uimire fetelor și băieților care sunt în căutarea sufletului pereche. O concurentă a creat mare dezbatere printre rivalele sale.

Ce concurentă de la Casa Iubirii le-a pus pe jar pe fete

În ultima perioadă, după ce Laurențiu, Ionuț și Radu au venit să le facă o vizită neașteptată, în cel de-al treilea sezon al emisiunii prezentate de Andreea Mantea, pe Kanal D.

ADVERTISEMENT

Antoni a decis să rămână în Casa Iubirii în speranța că de această dată își va găsi, într-adevăr, jumătatea. Sezonul trecut părea că și-a întâlnit sufletul pereche, pe Vlada, dar povestea de dragoste s-a terminat odată cu încheierea filmărilor.

Antoni a relatat în emisiune, odată cu revenirea sa, că între el și Vlada lucrurile nu au mai funcționat și de aceea au hotărât să o ia pe drumuri diferite. Au încercat să refacă totul, dar fără rezultat, și în cele din urmă s-au separat definitiv.

ADVERTISEMENT

Antoni a spus că nu mai are nicio legătură cu Vlada după despărțire, dar îi dorește toate cele bune. ”Chiar am încercat, da, chiar și când era totul clar că nu o să fie, tot am încercat (…) Nu, nici prieteni. Eu îi doresc tot binele din lume, sper să își găsească oriunde pe oricine, este treaba ei, dar n-am rămas prieteni”, a spus concurentul.

Văzând cum foști participanți pătrund din nou în emisiune, Virginia, Giuly, Rebecca și Ștefania au discutat miercuri, 22 mai, despre posibilitatea ca o fostă concurentă din sezonul al doilea să revină la Casa Iubirii.

ADVERTISEMENT

Virginia, Giuly, Rebecca și Ștefania au luat în calcul mai multe nume, printre care Patricia, dar la un moment dat iubita lui Cosmin a menționat-o pe Cristina, o variantă care a pus-o pe gânduri pe Rebecca.

Revine Cristina în Casa Iubirii?

. Cei doi păreau foarte fericiți împreună și un cuplu ideal, dar după finală au hotărât să o ia pe drumuri separate, spre dezamăgirea fanilor lor. Cristina ar fi fost cea care a pus stop, dorind să se concentreze pe studii.

ADVERTISEMENT

”Vreau să vă spun că, în perioada asta după Marea Finală, eu am căutat-o pe Cristina și Cristina a spus că își dorește să rămână singură, să se ocupe de facultate. Nu mi-a scris, nu m-a băgat în seamă. Eu i-am scris, ea nu mi-a scris deloc. Nu m-a căutat deloc.

A spus că vrea să se axeze pe facultate și să își vadă de studii, că nu vrea relație. Și i-am respectat decizia, pentru că dragoste cu sila nu poți să faci. Nu a vrut deloc, nimic. Nu o condamnăm, e decizia ei, e viața ei. Fiecare face ce simte și cum simte. Eu doar am simțit nevoia față de voi să vă pot explica și să vă spun cum a stat situația”, a explicat Radu pe TikTok.